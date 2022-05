Lublin. Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach. Tylko kilka dni na złożenie wniosku

– Ogólna liczba miejsc w lubelskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zabezpiecza potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego – podkreśla Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina. – Miejskie placówki na nadchodzący rok szkolny przygotowały się do przyjęcia nowych dzieci i na kontynuowanie opieki nad dziećmi już uczęszczającymi do przedszkoli. Po pierwszym etapie rekrutacji pozostaje wolnych niemal 650 miejsc, co daje możliwość objęcia opieką wszystkich przedszkolaków mieszkających na terenie Lublina.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę punktowane kryteria, a nie kolejność zgłoszeń. Za co można otrzymać teraz dodatkowe punkty?

Jeśli oboje rodzice lub samotny rodzic pracuje dziecko otrzyma dodatkowe 4 punkty.

Za rozliczanie się z podatków w Lublinie (jeśli robią to oboje rodzice) 3 punkty lub 2 pkt – jeśli robi to jeden rodzic.

Jeśli do tego samego przedszkola uczęszcza rodzeństwo malucha można zdobyć dodatkowe 5 punktów, a jeśli jednocześnie zgłaszamy dwoje dzieci - 4 punkty.

Za złożenie w pierwszej kolejności dokumentów do przedszkola „najdogodniejszego”, czyli np. najbliższego miejscu zamieszkania przyznane zostaną 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest drogą elektroniczną. Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców.

Termin składania wniosków upływa w piątek 27 maja o godzinie 15.