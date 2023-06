Lublin. Seniorzy przejęli władzę nad miastem

Środa to Dzień Sportu. Wypełnią go treningi gimnastyczne, spacery z kijkami, zajęcia z samoobrony, tai chi i rozgrywki sportowe. Wiele lubelskich szkół przygotowało na ten dzień specjalne oferty: od najprostszych rozgrywek międzypokoleniowych w badmintona, przez turnieje siatkówki aż do zajęć kendo.

Główną atrakcją w czwartku będzie koncert zespołu „2PLUS1” w Filharmonii Lubelskiej o godzinie 16, a przed południem seans filmowy „Houria” w kinie Bajka.

Piątek to „Dzień Zdrowia Seniora” w hotelu Forum przy ul. Obywatelskiej 8. W godzinach 11-13 będzie tu można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. W ofercie m.in.: terapia poprawiająca mikrokrążenie, mobilny analizator składu ciała i możliwość złożenia wniosku i uzyskania na miejscu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Będą też badania przesiewowe słuchu i wzroku u seniorów, testy Amslera z profilaktyki zaburzeń widzenia związanych z plamką żółtą oraz badania z zakresu presbiopii (starczowzroczności). Zaplanowano także ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz porady specjalistów: fizjoterapeuty, pielęgniarki diabetologicznej i dietetyka.

– Odbywające się już od 2012 roku Lubelskie Dni Seniora to największe święto dojrzałej społeczności naszego miasta. W związku z tym, że obecny rok Europejskiej Stolicy Młodzieży ma szczególny charakter, podczas tegorocznej edycji nie zabraknie akcentów międzypokoleniowych, angażujących zarówno seniorów, jak i młodych mieszkańców. We współpracy z szerokim otoczeniem przygotowaliśmy cały wachlarz atrakcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym i sportowym. W proponowane działania włączyły się nasze placówki edukacyjne, kluby i biblioteki, a także nasi partnerzy, co zaowocowało blisko 280 bardzo różnorodnymi wydarzeniami na terenie całego miasta. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-12 w Punkcie Informacyjnym przed Ratuszem pracownicy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych UM Lublin oraz członkowie Rady Seniorów Miasta Lublin będą wydawać harmonogramy Lubelskich Dni Seniora, udzielać informacji na temat form wsparcia osób starszych oraz przyjmować wnioski o wydanie Lubelskiej Karty Seniora.

Szczegółowy program tutaj