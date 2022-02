Lublin solidarny z Ukrainą. Sprawdź jak można pomóc uchodźcom

Organizatorzy manifestacji zachęcali do udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy, którzy w najbliższych dniach mogą przyjechać do Lublina.

Wszystkie informacje w jaki sposób można pomóc, można znaleźć na stronie lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber.

– Bardzo wszystkich zachęcamy do włączenia się do pomocy. Każdy rodzaj wsparcia w tym momencie jest na wagę złota – powiedziała Anna Dąbrowska z Homo Faber.

– My dzisiaj deklarujemy, że nikogo nie zostawimy bez pomocy. Dziś wspólnie ze służbami wojewody, z organizacjami pozarządowymi, ze wspaniałymi wolontariuszami, z ludźmi dobrego serca organizujemy pomoc, taką jakiej będzie potrzeba – mówiła także Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

Na manifestacji pojawili się także parlamentarzyści. – Ta wojna na Ukrainie to nie jest tylko wojna przeciwko narodowi ukraińskiemu. To jest wojna przeciwko wspólnym wartościom, które wyznajemy. To jest wojna przeciwko wolności, przeciwko demokracji – mówił poseł Michał Krawczyk.

Przed Ratuszem przemawiali także Ukraińcy mieszkający w Lublinie. Dziękowali za wsparcie ze strony Polski i wzywali kraje Zachodu do stanowczej reakcji wobec działań Władimira Putina.