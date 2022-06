Lublin. Symboliczne pożegnanie kapitana Władysława Szwendera [zdjęcia]

Nowa atrakcja nad Wisłą. Ma być gotowa jeszcze w tym roku [wizualizacje]

Jesienią ma być gotowy Bulwar Nadwiślański w Jakubowicach tuż za Annopolem (powiat kraśnicki). – To będzie pierwsze takie miejsce na terenie naszej gminy – mówi Mirosław Gazda, burmistrz Annopola. – Liczymy, że to przyciągnie do nas jeszcze więcej turystów, zwłaszcza na weekendowy wypoczynek.