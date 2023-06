Widać efekty zielonego budżetu w Lublinie. Gdzie znajdziemy nowe skwery?

To niewielkie przestrzenie przeznaczone do odpoczynku wśród zieleni, stworzone przy udziale mieszkańców. W ramach glosowania, którego wyniki poznaliśmy w ubiegłym roku, wykonano dziewięć skwerów kieszonkowych. Znajdują się one przy ulicach:

* Wyżynnej

* Krochmalnej

* Szczytowej

* Sławin

* Judyma

* Reymonta

* Reya

* Królowej Bony

* Misjonarskiej.

Trzy kolejne, realizowane w cyklu dwuletnim, mają być gotowe w tym roku. Chodzi o lokalizacje przy

* ul. Herbowej

* Cyprysowej

* Długiej.

– Nowe skwery stają się z dnia na dzień coraz bardziej atrakcyjne, a wraz ze wzrostem roślin będą jeszcze piękniejsze. Miejsca te od samego początku cieszą się zainteresowaniem mieszkańców i mieszkanek, pełnią też funkcję integrującą w poszczególnych dzielnicach – mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Miasto szykuje się także do realizacji z rozstrzygniętej już tegorocznej edycji zielonego budżetu. Tym razem zieloną przemianę przejdzie 11 miejsc w Lublinie, m.in. park w Głusku, Zielona Sala Wykładowa przy ul. Cyruliczej, skwerki przy ulicach Lipowej i Zesłańców Sybiru, Generała Zajączka, Skautów czy Łabędziej.