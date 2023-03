Lublin. Wyłączają 3G. Kto musi wymienić telefon?

A tak się może stać, bo zgodnie z harmonogramem działań T-Mobile 3G znika z Lublina i powiatu lubelskiego 6 marca.

Oznacza to, że użytkownicy smartfonów działających w systemie 3G będą mogli dzwonić, wysyłać sms-y, ale nie skorzystają z internetu.

– Jest jeszcze bardzo dużo osób, które mają takie telefony – mówi Grzegorz Czarski z lubelskiego serwisu TOP GSM. – To zwłaszcza osoby starsze – dodaje.

Operatorzy radzą, żeby klienci upewnili się, czy w aparatach mają włączoną domyślnie funkcję VoLTE. Można tez na stronach operatorów sprawdzić, czy ich model smartfona będzie działał w 4G. Trzeba także mieć kartę SIM 4G/USIM/eSIM. Takie informacje powinny znajdować się na karcie. Klient może udać się także do salonu firmowego, aby upewnić się co do możliwości swojego urządzenia.