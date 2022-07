A imię jego "śpiący królewicz". Jak wygląda "Kac Vegas" w wydaniu puławskim?

Sławnym aktorem zapewne nie jest, tygrysa żywego też nie trzyma, ale bawić się niewątpliwie potrafi. Kiedy alkohol uderzy do głowy, a marihuana spokojnie leży w kieszeniach, to był to niezwykły dzień. Żarty na bok - 19-latka z Puław budzili policjanci, bo na świat nie potrafił spojrzeć "trzeźwym" okiem. Ani jednym, ani drugim