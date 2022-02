Masa alarmów bombowych w Lublinie

Zegarek - profesjonalny, a zarazem prosty czasomierz uwielbiany przez wszystkich

Od zarania dziejów ludzie obserwowali upływający czas. Na początku nasi praprzodkowie mierzyli czas jedynie po zmianie dnia w noc i nie znali konkretnych godzin. Zaobserwowali, że czas zatacza pełnego rodzaju koło, a to z kolei było impulsem do zagłębienia wiedzy o tym niesamowitym zjawisku. To początek, w konsekwencji którego dziś mamy wszechobecne zegarki.