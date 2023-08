Dostali ścianę przy Ogrodzie Botanicznym. Efekty już widać

- Moją inspiracją jest pejzaż. To pejzaż wyobraźni - mówi Mgr. Mors, jeden z artystów. I dodaje: - Tematem naszych prac jest łąka. Moja jest niedopowiedziana, to luźna kompozycja kolorów i układów, zresztą zostawiam każdemu dowolność interpretacji.

Mgr. Mors przyjechał do Lublina z Nowego Sącza i po raz czwarty bierze udział w Meeting of Styles. Uważa, że to jedna z lepszych tego typu imprez w Polsce.

Sobotnia pogoda nie pokrzyżowała planów artystów. A cały sekret tkwi w technice. Mgr. Mors uważa, że deszcz może sprawiać trudności podczas używaniu farb fasadowych, wałków i pędzli, natomiast przy malowaniu aerozolami, które szybko wysychają, opady nie są problemem.

Ich pracy będzie można przyglądać się w niedzielę w godz. 12-18.