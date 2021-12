Szybka pożyczka dla Lublina. Miasto idzie w dług

6 A A

(fot. Maciej Kaczanowski)

Aż 100 mln zł zamierza naprędce pożyczyć prezydent Lublina, by załatać do końca roku dziurę w kasie miasta. O tyle mniejsze od założonych okazały się tegoroczne dochody samorządu. Ratusz obwinia za to przede wszystkim epidemię.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować