Lublin. Miasto podniesie podatek

W związku z galopującą inflacją i prognozowanym uszczupleniem dochodów miasta związanym ze zmianami w systemie podatkowym w ramach programu Polski Ład, jesteśmy zmuszeni skorygować o wskaźnik obecnej inflacji stawki niektórych opłat i podatków – tłumaczy skarbniczka miasta Lucyna Sternik.

Budynki mieszkalne

W przypadku lokali mieszkalnych roczna stawka podatku od nieruchomości ma wynieść 83 grosze za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, co oznacza podwyżkę o 4 grosze. Ponadto stosowana w tym przypadku stawka podatku od „gruntów pozostałych” ma wynieść 52 grosze rocznie za mkw. (wzrost o 3 gr).

– Mieszkaniec Lublina posiadający mieszkanie o powierzchni 60 mkw. z przynależnym gruntem 45 mkw. zapłaci o 3,75 zł więcej podatku niż w 2021 r. – wylicza Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta. – W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 150 mkw. z garażem 25 mkw. i działką 800 mkw. będzie to o 40,75 zł więcej niż w 2021 r.

Działalność gospodarcza

Wzrosnąć ma też stawka podatku od nieruchomości naliczana od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prezydent proponuje, by było to 24,45 zł za mkw. powierzchni użytkowej rocznie. Oznaczałoby to podwyżkę stawki o 1,27 zł. Natomiast podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, zgodnie z propozycją Ratusza, ma wynieść 1 zł za mkw. rocznie (podwyżka o 5 groszy).

Jak przełoży się to na konkretne przykłady?

Dla właściciela budynku handlowego (16 tys. mkw. powierzchni użytkowej) z gruntem o powierzchni 50 tys. mkw. prezydencka propozycja będzie oznaczać podwyżkę przyszłorocznego podatku o 22,8 tys. zł. Z kolei w przypadku budynku produkcyjnego (1,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej) z gruntem o pow. 30 tys. mkw. podatek wzrośnie w przyszłym roku o niemal 2,9 tys. zł.

Pozostałe kategorie

W przypadku budynków i pomieszczeń zajętych przez placówki zdrowotne stawka roczna podatku od nieruchomości ma wynieść 5,14 zł za mkw. powierzchni użytkowej (podwyżka o 27 gr). Dla budynku o powierzchni użytkowej 24 tys. mkw. z gruntem mającym 70 tys. mkw. będzie to oznaczać wzrost podatku o niemal 10 tys. zł.

Wzrośnie też stawka naliczana za budynki (lub ich części) zajęte przez organizacje pożytku publicznego. Prezydent chce, by było to 8,34 zł za mkw. powierzchni użytkowej (podwyżka o 43 grosze). W przypadku fundacji mającej budynek 550 mkw. na działce 1500 mkw. roczny podatek wzrośnie o blisko 282 zł.

Stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji ma wynieść 3,32 zł rocznie za mkw. (o 17 groszy więcej), a stawka podatku od nieruchomości naliczana za budynki (lub ich części) zajęte na handel materiałem siewnym ma wzrosnąć o 61 groszy do kwoty 11,79 zł rocznie za mkw. powierzchni użytkowej.

Roczny podatek od budowli nadal ma wynosić 2 proc. ich wartości.