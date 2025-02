Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski potwierdził dzisiaj, że po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego szefa instytucji Marka Krakowskiego, zarząd województwa powołał Michała Chorosińskiego na p.o. dyrektora Centrum Spotkania Kultur. Zarząd powierzył mu stanowisko na pół roku, od 15 lutego.

– Jest to człowiek świata kultury, który zna się na kulturze – ocenił marszałek. Podkreślił, że CSK zajmuje się również produkcją różnego rodzaju wydarzeń. –To nie jest tylko budynek, to ma być dusza. I mam nadzieję, że tę duszę jeszcze lepiej wprowadzi pan Chorosiński – dodał.

Michał Chorosińki zastąpił na stanowisku Krakowskiego, który powrócił do CSK pod koniec 2023 r. Prywatnie jest mężem posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, od 2023 r. kierował Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi. We wrześniu ub.r. zrezygnował ze stanowiska, po tym jak część pracowników teatru opublikowała list protestacyjny, w którym Chorosińskiego nazwano go "jawnym nominatem partyjnym, beneficjentem pisowskiej symfonii i nepotyzmu".

W 1999 r. ukończył Wydział Aktorski w PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Związany był z teatrami m.in. w Kaliszu i we Wrocławiu. W 2022 r. został zastępcą dyrektora ds. artystycznych w łódzkim teatrze im. Stefana Jaracza; później wygrał konkurs na dyrektora placówki.