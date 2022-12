Mikołajki w Lublinie. Na ulice wyjedzie przystrojony trolejbus

0 A A

Mikołajki w komunikacji miejskiej w Lubinie w 2019 roku (fot. Archiwum)

We wtorek po ulicach Lublina zacznie kursować świątecznie przystrojony trolejbus. Będzie go można spotkać na różnych liniach aż do święta Trzech Króli.

