Minister Czarnek otwiera szkolną strzelnicę. "Szkolenia wojskowe to dzisiaj rzecz nie do przecenienia"

W XIV liceum działa dziś 16 klas. – 13 z nich to oddziały przygotowania wojskowego, jedyne w powiecie lubelskim certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, oddział celno-skarbowy i oddział służby granicznej – wylicza Wojciech Kalicki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie, w ramach którego funkcjonuje „Czternastka”. – Uczęszcza do nich 448 uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją uczestniczą we wszystkich projektach i przedsięwzięciach kształtujących postawy patriotyczne, proobrone oraz doskonalące umiejętności z zakresu edukacji wojskowej.

Kalicki podkreśla, że nieodłącznymi elementami szkolnej tradycji są coroczne obozy szkoleniowe oraz udział w uroczystościach o charakterze państwowym, patriotycznym i wojskowym, m.in. obchodach Konstytucji 3 Maja. Za te działania są doceniani. Jako jedyna szkoła w Polsce, uczniowie klas wojskowych z Radzyńskiej zostali zaproszeni na obóz sportowo-obrony do Szkocji. Pojadą tam już w lipcu.

Już teraz uczniowie „Czternastki” będą mogli ćwiczyć jeszcze więcej. W ich szkole otworzono właśnie wirtualną strzelnicę. Stanowiska są cztery. Do wyboru 4 pistolety i 2 karabiny. Strzela się do ekranu, na którym widać tarczę lub do ruchomego celu. Słychać też odgłos wystrzału, a w pistoletach dodatkowo czuć odrzut broni.

– Dzisiaj w sytuacji, w której nasi sąsiedzi za wschodnią granicą służą ojczyźnie, takie wychowanie jest coraz ważniejsze – podkreśla Przemysław Czarnek, minister edukacji. – Szkolenia wojskowe, militarne i dotyczące obsługi broni to dzisiaj rzecz nie do przecenienia. Rzecz, która jest przez wszystkich absolutnie powszechnie akceptowana.