Minister zdrowia uhonorował lubelskich medyków i naukowców

Na wtorkowej uroczystości pojawił się podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber, który w imieniu ministra wręczył nagrody laureatom.

- Nagrody są za osiągnięcia dotyczące organizacji, za kwestie związane z poszczególnymi dziedzinami naukowymi. Dosyć szeroki wachlarz, jeśli chodzi o powody przyznania nagród, ale ogólnie mają one na celu docenić aktywność i działalność naukową pracowników naszych 9 uniwersytetów medycznych, które nadzoruje minister zdrowia – mówi Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wśród laureatów znalazł m.in. się zespół z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej, który tworzą dr Anna Wawruszak, prof. dr hab. Andrzej Stepulak oraz prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki z Zakładu Medycyny Pracy UM w Lublinie.

- Nagrodę odbieramy wspólnie za cykl publikacji na temat wpływu inhibitorów deacetylazy histonowej na komórki raka piersi oraz nowotworów głowy i szyi. Są to związki działające na poziomie epigenetycznym (przyp.red. epigenetyka bada relacje między kodem genetycznym, a środowiskiem życia), czyli działające na poziomie wyżej niż genetyka. Badamy interakcje leków ze standardowymi terapeutykami. Oceniamy, czy potencjalne leki, które nie zostały do tej pory zaaprobowane przez FDA (Agencja Żywności i Leków) w kombinacji ze standardowo stosowanymi chemioterapeutykami są skuteczne w terapii przedklinicznej, czyli w terapii eksperymentalnej – opowiada dr Anna Wawruszak, z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej UMLub.

- Jeśli mówimy o raku głowy i szyi są to bardzo trudne w leczeniu nowotwory. Terapia polega głównie na leczeniu chirurgicznym i radioterapii, chociaż coraz częściej stosuje się chemioradioterapię. Od 30 lat stosowane są tzw. stare cytostatyki, które są w pewnych warunkach efektywne, a w pewnych słabo efektywne, ale wiążą się z bardzo dużymi obciążeniami dla pacjentów. Są to leki bardzo toksyczne, niosące ze sobą dużo efektów niepożądanych i ubocznych. W naszym założeniu chcieliśmy wprowadzić nowe leki, które w połączeniu z już stosowanymi lekami cytostatycznymi obniżałyby efekty toksyczne dla pacjentów i wzmagałyby efektywność terapii. Jest to szczególnie ważne w tego rodzaju nowotworach, ponieważ w ich przypadku postęp jest niewielki mimo wprowadzania nowych metod i leków, przełożenie na przeżycie pacjentów, szczególnie w zaawansowanym stadiach jest bardzo niskie. Myślimy, że tego typu kombinacje mogą pomóc w przyszłości pacjentom onkologicznym – dodaje prof. dr hab. Andrzej Stepulak z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej UMLub.

Nagrodzona została również prof. dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej za cykl patentów dotyczących opracowania nowatorskich opatrunków na rany.

- Chodzi głównie o rany przewlekłe i trudno się gojące. Działalność wdrożeniowa polegała na włączeniu tych opatrunków do opieki weterynaryjnej. W sumie wyleczyliśmy kilkadziesiąt przypadków klinicznych z bardzo dużym sukcesem. Oszacowaliśmy, że proces gojenie skrócił się nawet o 30 proc. w porównaniu do konwencjonalnych terapii. Są to opatrunki wzbogacone w związki bioaktywne. Było to w formie gąbek gentamycynowych, a więc z antybiotykiem. Mają one zdolność pochłaniania nadmiaru wysięku z rany, przy tych sączących się ranach. Utrzymują wilgoć w łożysku rany i dodatkowo uwalniają antybiotyk w sposób stopniowy – wspomina prof. dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz z Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej UMLub.

Światowa Organizacja Zdrowia jednak nie zaleca stosowania miejscowo antybiotyków u ludzi, stąd grupą badawczą do stworzenia patentu były zwierzęta. W gronie pozostałych laureatów znaleźli się również prof. dr hab. Kamil Torres prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz prof. dr hab. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UMLub.