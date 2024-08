Niezwykle aktywna końcówka wakacji. MOSiR Bystrzyca zaprasza

– Na rozgrzewkę przed weekendem zapraszamy na Międzypokoleniowy Trening Biegowy, który odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia o godz.18 na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Celem treningu jest nie tylko poprawa kondycji fizycznej, ale również budowanie więzi międzypokoleniowych oraz integracja lokalnej społeczności – przekazuje Arkadiusz Brozi z MOSiR Bystrzyca. – Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej rejestracji, wystarczy przyjść. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania w bieganiu. Zarówno osoby początkujące, jak i te, które regularnie uprawiają sport, znajdą coś dla siebie – dodaje.

Trening jest wydarzeniem towarzyszącym dla rozpoczynającego się dzień później Lubelskiego Festiwalu Hobby i Biznesu. Jak twierdzą organizatorzy, jest to doskonała okazja do tego, aby integrować społeczności lokalne, promować biznes i połączyć wspólnymi pasjami ludzi z różnych środowisk. Festiwal potrwa w Targach Lublin od piątku, do niedzieli.

Na ostatni dzień wakacji (1 września) również zaplanowano specjalne wydarzenia. Na Aqua Lublin na mieszkańców będą czekali animatorzy, konkursy i zabawy.

– W Aqua Lublin pożegnamy wakacje ze sprawdzona ekipą animatorów. Program został zaplanowany tak, aby każdy mógł wziąć udział w zabawach. Wśród atrakcji znajdą się konkursy, wodne gry zespołowe oraz animacje dla najmłodszych. Zapraszamy wszystkich – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w animacjach, które sprawią, że pożegnanie wakacji stanie się niezapomnianym przeżyciem – przekazuje Brozi.

Ostatnie dni wakacji mają także swoją smutną stronę – odkryte baseny na Słonecznym Wrotkowie będą funkcjonowały jeszcze tylko do niedzieli włącznie. Od poniedziałku, nawet jeśli będzie słonecznie, mieszkańcy będą musieli popływać pod dachem. Z tego powodu po przerwie technologicznej zostaną ponownie otworzone baseny na ulicy Łabędziej. Tam popływamy już od poniedziałku 2 września.