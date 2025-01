Na służbie: Lubelscy „Poszukiwacze” mają nowego funkcjonariusza

Jack służy w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie. To wydział, którego policjanci prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa oraz zajmują się namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Lubelscy „poszukiwacze” biorą również udział w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych.

Zanim Jack trafił do wydziału, musiał przejść odpowiednie szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Polegało ono między innymi na budowaniu u psa możliwie dużej motywacji do wyszukiwania zapachu, tak aby potrafił go rozpracować i wyodrębnić wśród innych zapachów.

W takich szkoleniach wykorzystuje się zapach syntetyczny, który zbliżony jest do zapachu ludzkich zwłok. Pies, który zlokalizował zapach zwłok ludzkich, musi pozostać w miejscu jego odnalezienia i oszczekać zapach, aż do przybycia przewodnika. Dopiero wtedy otrzymuje nagrodę. Takie szkolenie wymaga również bardzo silnego budowania motywacji u psa, tak aby nieznudzony oszczekiwał wskazane miejsce aż do czasu przybycia swojego przewodnika.

Nauka na takim kursie ma nauczyć czworonoga wyszukiwania i wskazywania przewodnikowi zapachu oraz rozwinąć jego sprawność i posłuszeństwo. Ważne jest również to, że takie pies nie może mieć w sobie agresji i musi być przyjazny dla ludzi, ponieważ podczas poszukiwań w terenie jest puszczany luzem przez swojego przewodnika.

Jack pracuje od grudnia i ma już za sobą udział w pierwszych akcjach poszukiwawczych.