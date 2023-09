Najmłodsza opera w Polsce otwiera sezon artystyczny

W środę Kamila Lendzion, dyrektor opery przedstawiła repertuar na najbliższe miesiące: – Jesteśmy najmłodszą instytucją operową w Polsce i pracujemy na naszą historię – mówiła dyrektor Opery Lubelskiej, Kamila Lendzion. – Rozpoczęliśmy bardzo intensywnie, bo oprócz tego, że trwają już próby do premiery, to cały czas działamy. Aktualnie trwają warsztaty „Muzyka świata w Lublinie” z amerykańską dyrygentką Joan Litman. Pierwszy festiwal od 13 do 23 października – „Musicalia – I Festiwal Teatrów Muzycznych w Lublinie”. Mam nadzieję, że rozpoczniemy cykl tego festiwalu, że będzie on pojawiał się co roku. Również już w marcu premiera musicalu „Jesus Christ Superstar” - dodała.

Oprócz premier w Operze Lubelskiej dobrze znane odbiorcom spektakle, takie jak „Phantom” czy „Skrzypek na dachu”.