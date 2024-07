Narcyz się nazywam - Kolejny odcinek podcastu psychologicznego DLA WAS

Czym jest narcyzm?

Narcyzm można podzielić na cechy osobowości narcystycznej oraz zaburzenie osobowości typu narcystycznego. Większość z nas ma pewne cechy narcystyczne, co nie oznacza, że cierpimy na zaburzenie. To normalne, że każdy ma w sobie pewną dozę narcyzmu, która przejawia się w poczuciu własnej wartości i pewności siebie.

Narcyzm w codziennym życiu

W dzisiejszych czasach narcyzm stał się popularnym tematem, szczególnie w mediach społecznościowych. Często spotykamy osoby, które zarabiają na swoim wizerunku, korzystając z takich platform jak TikTok czy Instagram. One często mówią o tym, jak unikać narcyzów, co samo w sobie jest interesującym paradoksem.

Dbanie o wygląd – narcyzm czy zdrowy rozsądek?

Przykładem może być dobrze zbudowany mężczyzna na plaży. Czy jego muskulatura i dbałość o wygląd to narcyzm? To zależy od motywacji. Jeśli robi to dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia – jest to zdrowe podejście. Jednak jeśli jego celem jest jedynie zdobywanie uwagi i podziwu innych, możemy mówić o cechach narcystycznych.

Granica między cechami a zaburzeniem

Ważne jest rozróżnienie między cechami narcystycznymi a zaburzeniem osobowości. Osoby z zaburzeniem narcystycznym często manipulują innymi, aby osiągnąć swoje cele, nie zważając na ich uczucia. Z drugiej strony, cechy narcystyczne mogą pomóc w budowaniu zdrowej pewności siebie i osiąganiu sukcesów.

Narcyzm a życie społeczne

Narcyzm nie jest jednokolorowy. Może przybierać różne formy i nie zawsze jest negatywny. Czasami osoby narcystyczne potrafią nawiązywać relacje i funkcjonować wysoko w społeczeństwie, wykorzystując swoje cechy do pozytywnych celów. Problem pojawia się, gdy zaczynają krzywdzić innych, nie odczuwając przy tym wyrzutów sumienia.

Zapraszamy do refleksji i dyskusji