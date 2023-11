Naukowcy z Politechniki Lubelskiej docenieni podczas światowych wystaw wynalazków

We wtorek, 28 listopada, odbyła się prezentacja zwycięskich projektów oraz wręczenie medali ich twórcom.

– Nasze sukcesy są rezultatem pracy nie jednej lub dwóch grup naukowych. To właściwie przekrój całej naszej społeczności akademickiej. Jak patrzymy na te rozwiązania, to w zasadzie każda dyscyplina naukowa ma swojego reprezentanta – mówi prof. Zbigniew Pater, JM Rektor Politechniki Lubelskiej. I zapowiada: – Naszym kolejnym ważnym zadaniem jest skoncentrowanie się na wdrażaniu tych wynalazków w warunkach przemysłowych. Chcemy, aby nasze osiągnięcia nie tylko zdobywały uznanie na arenie międzynarodowej, ale również przynosiły realne korzyści Politechnice Lubelskiej.

Podobnego zdania jest dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej Paweł Chrapowicki.

– Wystawy i targi wynalazków to przede wszystkim wspólna platforma dla uczelni, agencji innowacji, firm i, co najważniejsze, potencjalnych partnerów biznesowych. Wynalazcy i innowatorzy z całego świata mają możliwość upowszechnienia najnowszych rozwiązań, poszerzenia kanału dystrybucji opatentowanych produktów i promowania transferu technologii na różnych rynkach, w tym wciąż rosnącym rynku azjatyckim– uważa dyrektor Centrum.

Zespół naukowców z Katedry Mechaniki Stosowanej pojechał ze swoimi wynalazkami do Seulu. To jedne z największych targów wynalazków na świecie, tzw. „brama do rynku światowego”. SIIF jest organizowany przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Inwencji. W tym roku zgromadził niemal 480 wynalazków z 26 różnych krajów. Dla lubelskich naukowców był to pierwszy udział w międzynarodowej wystawie i zakończony sukcesem, ponieważ rozwiązanie Układ do badań dynamicznych materiałów magnetostrykcyjnych na wzbudniku elektrodynamicznym otrzymał złoty medal i nagrodę specjalną od Narodowej Rady Badań w Tajlandii.

– Jest to ogromne wyróżnienie, ale także potwierdzenie, że nasza praca została dostrzeżona przez społeczność międzynarodową. Mogliśmy pokazać, czym się zajmujemy, ale również dowiedzieć się, co robią inni badacze. To była także świetna okazja do budowania relacji biznesowych i potencjalnej współpracy – przyznaje prof. Marek Borowiec.

Dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska zyskała międzynarodowe uznanie podczas dwóch wystaw wynalazków odbywających się w Korei Południowej. Na wydarzeniu dedykowanemu kobietom-wynalazcom, jury przyznało pani doktor brązowy medal za rozwiązanie Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań. Ten sam wynalazek otrzymał także złoty medal na targach SIIF.

– Służy on do odzysku ciepła z procesu technologicznego np. zgrzewania opakowań, co powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, czyli tam, gdzie wykorzystujemy maszyny pakujące – wyjaśnia naukowczyni.

Z kolei wynalazki opracowane przez naukowców z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji otrzymały aż 5 medali i 3 nagrody specjalne. Jak zaznacza prof. Anna Rudawska, takie docenienie na arenie międzynarodowej jest ważne, ale dla naukowców liczy się przede wszystkim możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami, innowacjami i badaniami prowadzonymi przez innych badaczy, co może inspirować do dalszych badań i rozwoju.

Wyróżnienia lubelskich naukowców-wynalazców

INOVA CROATIA 2023. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Wynalazców we współpracy z Miastem Zagrzeb oraz World Inventors and Intellectual PropertyAssociations.

Złoty medal dla prof. Tomasza Klepki, mgra Filipa Longwica i mgra Łukasza Garbacza za wynalazek Metoda i urządzenie do wytwarzania produktów z odpadów materiałów polimerowych. Urządzenie służy do wytwarzania nowych wyrobów z odpadów materiałów polimerowych pochodzących z recyklingu, wypełnionych od 50% do 70% dodatkami pochodzenia mineralnego i organicznego. Tego typu maszyny przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego. Rozwiązanie otrzymało również 3 nagrody specjalne od: Fundacji Wyrobów Wysoce Innowacyjnych z Arabii Saudyjskiej, Norton University w Kambodży oraz Forum Wynalazców Rumunii.

Srebrny medal dla prof. Anny Rudawskiej, dr inż. Izabeli Miturskiej-Barańskiej, prof. Arkadiusza Goli i dr inż. Elżbiety Doluk za wynalazek Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenia klejowe zakładkowe. Uchwyt umożliwia wytwarzanie połączeń klejowych znacznie szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością. Pozwala także na jednoczesne wykonanie kilku połączeń klejowych, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na wykonanie określonej serii tych połączeń oraz pozwala uniknąć nieprawidłowo wykonanych połączeń klejowych, co może przynieść wymierne efekty ekonomiczne.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA WYNALAZKÓW SIIF W SEULU. To jedne z największych targów wynalazków na świecie, tzw. „brama do rynku światowego”. SIIF jest organizowany przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Inwencji. W tym roku zgromadził niemal 480 wynalazków z 26 różnych krajów.

Złoty medal dla prof. Marka Borowca oraz prof. Andrzeja Rysaka za wynalazek Układ do badań dynamicznych materiałów magnetostrykcyjnych na wzbudniku elektrodynamicznym. Wyróżniony także nagrodą specjalną od Narodowej Rady Badań w Tajlandii. Rozwiązanie ma zastosowanie w przetwarzaniu energii mechanicznej pochodzącej z drgań mechanicznych na energię elektryczną z wykorzystaniem materiałów magnetostrykcyjnych. Są to materiały znajdujące zastosowanie w sejsmografach, sonarach, zaworach wtrysku paliwa, pompach hydraulicznych czy czujnikach ruchu.

Złoty medal dla dr inż. Magdaleny Zawady-Michałowskiej oraz dra inż. Pawła Pieśko za wynalazek Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań. Został on również doceniony przez Stowarzyszenie Naukowców i Badaczy z Malezji nagrodą specjalną „Najlepszy Międzynarodowy Wynalazek”. Służy on do odzysku ciepła z procesu technologicznego np. zgrzewania opakowań, co powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Brązowy medal otrzymali mgr Ewelina Kosicka oraz dr Jakub Matuszak za wynalazek Tribotester sterowany numerycznie. Urządzenie ułatwia identyfikację obszarów podatnych na zużycie i tarcie oraz pomaga w optymalizacji składu nowych materiałów.

Brązowy medal otrzymał dr Jakub Matuszak za wynalazek Dwukierunkowa głowica szczotkująca. Umożliwia on skuteczne usunięcie zadziorów na całej długości krawędzi, zachowując przy tym jednakowy stan tych krawędzi i stały promień zaokrąglenia. Jest przeznaczona do stosowania głównie w przemyśle lotniczym i samochodowym elementów, zwłaszcza cienkościennych, poddanych obróbce toczeniem i frezowaniem.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA KOBIET-WYNALAZCÓW W KOREI POŁUDNIOWEJ KIWIE 2023. Uczestniczyło w niej ponad 370 wynalazców z 19 krajów świata. Celem wystawy jest promowanie działalności badawczej kobiet, a także ułatwienie wymiany wiedzy i pomysłów między wynalazczyniami. Podczas targów prezentowane są wyjątkowe wynalazki, a ich twórczynie zyskują uznanie na arenie międzynarodowej.

Brązowy medal zdobyła dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska za wynalazek Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań. Służy on do odzysku ciepła z procesu technologicznego np. zgrzewania opakowań, co powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA WYNALAZKÓW W GENEWIE. To największa i najbardziej prestiżowa wystawa wynalazków w Europie. Podczas wydarzenia każde prezentowane rozwiązanie podlega ocenie przez międzynarodowe jury, które najlepsze rozwiązania nagradza medalami. Na powierzchni 8900 m2 swoje wynalazki prezentowało 725 wystawców z 45 krajów, którzy łącznie pokazali około 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni wystawę odwiedziło ponad 50 tys. zwiedzających.

Złoty medal dla prof. Pawła Węgierka i mgr inż. Justyny Pastuszak za cykl wynalazków dotyczących sposobu wytwarzania krzemowych ogniw fotowoltaicznych z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym półprzewodnika, wykonanych metodą implantacji jonowej na bazie krzemu domieszkowanego borem, fosforem lub antymonem. Rozwiązanie otrzymało również nagrodę specjalną za wybitny wynalazek międzynarodowy od Narodowej Rady Badań w Tajlandii. Dzięki wynalazkowi zwiększa się sprawność krzemowych ogniw fotowoltaicznych, z których są wykonywane panele fotowoltaiczne powszechnie stosowane w instalacjach i elektrowniach PV.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA WYNALAZKÓW W KANADZIE, ICAN 2023. To wystawa odbywająca się w Kanadzie i skierowana do wynalazców z różnych branż z całego świata. W tegorocznej edycji do konkursu zostało zakwalifikowanych 250 innowacyjnych rozwiązań, zgłoszonych przez twórców z 33 krajów.

Złoty medal dla prof. Anny Rudawskiej oraz dr inż. Izabeli Miturskiej-Barańskiej za wynalazek Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego. Obie panie otrzymały również nagrodę specjalną dla Najlepszej Kobiety Wynalazcy. Dzięki zastosowaniu rozwiązania możliwe jest przeprowadzenie badań szczelności połączeń klejowych wykonanych różnymi metodami łączenia. Badania tego typu są szczególnie istotne m.in. w branży wodno-kanalizacyjnej, gdzie szeroko stosowane są tego typu połączenia rur wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych.

Złoty medal dla prof. Anny Rudawskiej, dr inż. Izabeli Miturskiej-Barańskiej, prof. Arkadiusza Goli i dr inż. Elżbiety Doluk za wynalazek Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenia klejowe zakładkowe. Rozwiązanie otrzymało również nagrodę specjalną Stowarzyszenia Wynalazców z Toronto. Uchwyt umożliwia wytwarzanie połączeń klejowych znacznie szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością. Pozwala także na jednoczesne wykonanie kilku połączeń klejowych, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na wykonanie określonej serii tych połączeń oraz pozwala uniknąć nieprawidłowo wykonanych połączeń klejowych, co może przynieść wymierne efekty ekonomiczne.

TARGI INNOWACJI @ITE LONDON EXPO 2023. ITE zapewnia platformę biznesową dla wynalazców, producentów i brokerów do zaprezentowania swoich najnowszych produktów i innowacji oraz wymiany wiedzy. Wydarzenie gromadzi uczestników ze świata innowacji, badań, rozwoju i finansów, obejmując takie obszary, jak: energia, medycyna, technologie informacyjne, lotnictwo, biochemia i wiele innych.

Złoty medal dla prof. Anny Rudawskiej oraz dr inż. Izabeli Miturskiej-Barańskiej za wynalazek Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego. Rozwiązanie zostało wyróżnione nagrodą specjalną Norton University w Kambodży.

MIĘDZYNARODOWE TARGI INNOWACJI I WYNALAZCZOŚCI INEX W INDIACH. INEX skupia się na start-upach, technologiach przemysłowych, transferze technologii i promocji lokalnych produktów na rynkach globalnych. W tym roku zaprezentowanych zostało ponad 150 innowacji z całego świata.

Srebrny medal dla prof. Anny Rudawskiej, prof. Arkadiusza Goli, dr inż. Jakuba Szabelskiego, prof. Antoniego Świcia za rozwiązanie Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania. Wynalazek umożliwia wykonywanie połączeń klejowych o zmniejszonej palności i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w stanie utwardzonym.