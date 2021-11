Nie poznacie swojego miasta. Nowa atrakcja w centrum Lublina

Odlana z brązu makieta przedstawia miasto sprzed ponad 400 lat. To dlatego nie widać na niej wielu znanych nam dzisiaj kamienic, a niektóre obiekty nie wyglądają tak, jak obecnie.

Przed Bramą Krakowską widać zarys barbakanu, a ówczesny Ratusz z charakterystycznymi schodami, stojący na środku Rynku, mocno różni się od budynku, który nazywamy obecnie Trybunałem Koronnym.

Również Zamek nie przypomina dzisiejszego, bo nawet nie może. Ten przedstawiony na makiecie został zniszczony w XVII wieku. Ocalał wtedy donżon i kaplica będąca dziś najcenniejszym zabytkiem Lublina. Zamek, jaki znamy, jest o wiele młodszy.

W oczy rzuca się również budynek stojący w miejscu dzisiejszego pl. Po Farze. To kościół farny św. Michała Archanioła. Według legendy świątynię ufundował Leszek Czarny. Książę polecił ją zbudować w miejscu, w którym przyśnił mu się anioł i przyczynił się do jego zwycięstwa nad Jaćwingami. Kościół przez pewien czas pełnił nawet rolę katedry, ale później popadł w ruinę i ostatecznie został rozebrany do 1852 r.

Makieta została wykonana w skali 1:500. Dlatego nie widać na niej detali ani okien, a bryły budynków są nieco uproszczone. Nowa atrakcja została ustawiona na ul. Królewskiej, koło wyjazdu z Koziej. Posadowiono ją na niedużym podwyższeniu, dzięki czemu mogą do niej swobodnie podjechać osoby poruszające się na wózku.

Nową atrakcję turystyczną wykonała na zlecenie Urzędu Miasta zamojska pracownia Artrossignol należąca do Kamila Słowika z podzamojskiej miejscowości Wierzba. Umowa na stworzenie i zamontowanie makiety opiewała na niecałe 139 tys. zł.

Pieniądze na ten cel pochodziły m.in. z unijnej dotacji, o którą wspólnie wystarały się Lublin i ukraiński Łuck. Dzięki tej współpracy Lublin odnowił u siebie Basztę Gotycką położoną przy ul. Jezuickiej niedaleko Bramy Krakowskiej. Natomiast w Łucku odnowiona została Wieża Czartoryskich wraz z murem obronnym i klasztor jezuitów.