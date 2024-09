Nie żyje profesor Zdzisław Targoński. To bolesna strata dla lubelskiej nauki i sportu

Zdzisław Targoński urodził się 27 października 1947 roku w Lublinie. W latach 1954-61 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie, mieszczącej się w przedwojennym, już nieistniejącym budynku przy obecnej Alei Spółdzielczości Pracy pomiędzy ul. Obywatelska, a Połaniecką.

W latach 1961-1966 uczył się w Technikum Chemicznym w Lublinie w klasie o specjalności „technologia chemiczna”. Jednocześnie w 1963 r podjął treningi w sekcji szermierczej AZS-KUL, która następnie została przeniesiona do Klubu Środowiskowego AZS Lublin. W kolejnych latach uczestniczył w zawodach szermierczych, głównie we florecie, a także w letnich obozach sportowych. W tej grupie był Arkadiusz Godel, późniejszy mistrz świata juniorów z 1972 roku i złoty medalista olimpijski w drużynie floretowej z Monachium w 1974 r., którego prowadził trener, wywodzący się także z tej sekcji szermierczej, Andrzej Gottner, późniejszy trener kadry narodowej i sekcji szermierczych we Włoszech. Zdzisław Targoński z uwagi na problemy zdrowotne, po kilku latach musiał zrezygnować z uprawiania wyczynowo szermierki. Jednocześnie splot wydarzeń sprawił, iż z uwagi na braki kadry szkoleniowej w sekcji szermierczej został przez AZS Lublin wysłany na szermierczy kurs instruktorski w 1968 r., a następnie stopniowo był zatrudniany w AZS do pełnego etatu jako instruktor szermierki. Po przejściu na emeryturę fechmistrza Jana Janiszewskiego, był jedynym prowadzącym tę sekcję. Przygoda z szermierką się zakończyła w 1975 r., po likwidacji sekcji szermierczych w Klubie Środowiskowym AZS Lublinie, a później po odejściu z klubu Energetyk.

Po zdaniu matury został w 1966 r. przyjęty na kierunek „chemia” Wydziału Mat-Fiz-Chem. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończył w 1971 roku z wynikiem bardzo dobrym.

Po ukończeniu studiów podjął pracą w charakterze nauczyciela w Technikum Spożywczym w Lublinie, godząc równolegle pracę w Klubie Środowiskowym AZS Lublin jako instruktor szermierki. Z chwilą gdy te zajęcia zaczęły ze sobą kolidować zrezygnował z pracy w technikum, gdzie prowadził głównie zajęcia z chemii i podjął pracę w Akademii Rolniczej w Lublinie.

1 listopada 1973 roku podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Technologii Rolnej, Instytutu Chemii i Technologii Rolnej, Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracę doktorska obronił przed Radą Wydziału Technologii Żywności, Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1978 roku i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych z zakresu technologii i chemii żywności.