Lublin. Bloki zaraz obok ogródków działkowych? Co planuje Ratusz?

Na budowę bloków w miejscu grządek zezwala obowiązujący od 2002 r. plan zagospodarowania terenu. Jego zmiany żądali działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bluszczowa”, którzy trzy lata temu przyszli protestować przed Ratusz.

– Nie ustaniemy w naszych staraniach – napisali w swoim piśmie protestacyjnym.

– Oczekujemy od prezydenta oraz miejskich radnych zdecydowanych działań w obronie terenu przed zakusami deweloperów.

Wczoraj Urząd Miasta ogłosił projekt nowego planu zagospodarowania terenu, który ma zagwarantować, że ogrody nie zostaną zabudowane blokami. Teren używany przez działkowców ma pozostać obszarem zieleni.

– Na terenach prywatnych, poza strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych i ROD „Bluszczowa”, utrzymano funkcję mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy do 14 m – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Ogłoszony wczoraj dokument jest już drugą wersją projektu nowego planu zagospodarowania.

Pierwsza wersja została upubliczniona przez Urząd Miasta w grudniu i zgłoszono do niej kilka uwag. Po ich zebraniu planiści postanowili zmienić nieco swój projekt.

Czym nowy projekt różni się od poprzedniego?

Po pierwsze powiększone zostało nieco jedno z dwóch miejsc na budowę bloków mieszkalnych: nieprzekraczalną linię zabudowy przesunięto tak, by inwestor mógł postawić większy budynek. W związku z tym zmienił się nieco przebieg drogi dojazdowej do przyszłych bloków.

Nie zmienia się sposób zagospodarowania terenu zielonego.

– Wydzielono trzy enklawy zieleni powiązane systemem ciągów pieszych – stwierdza Góźdź. – W ramach jednego z nich przebiegać będzie zielony bulwar, oznaczony w projekcie planu jako strefa szczególnej przestrzeni publicznej, który pełnić będzie funkcję parku linearnego.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą teraz zgłaszać uwagi do projektu planu. Mają na to czas do 22 sierpnia. Uwagi można zgłaszać mailem (planowanie@lublin.eu), przez portal decyduje.lublin.eu, przez system ePUAP lub tradycyjną pocztą (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin).

O przyszłości tych terenów można będzie również porozmawiać bezpośrednio z planistami podczas dyskusji zaplanowanej na najbliższy czwartek (ul. Spokojna 2, sala 252, godzina 13). Chęć udziału w dyskusji można zgłaszać jeszcze tylko dzisiaj (telefonicznie: 81 466 23 00 lub mailowo: planowanie@lublin.eu).