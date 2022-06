Nowe boiska w centrum Lublina. Pograją nie tylko uczniowie

Żaden inny projekt zgłoszony do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nie zebrał w jesiennym głosowaniu aż tak dużego poparcia, jak budowa boisk przy V LO. Pomysł zebrał aż 4 540 głosów.

Uczniowie twardo pracowali na ten sukces, wystawili przed szkołą stoliki i namawiali przechodniów do poparcia ich inwestycji. W efekcie szkolne boiska trafiły na listę trzech zwycięskich projektów inwestycyjnych ogólnomiejskich. Na inwestycję przy ul. Lipowej zarezerwowano w kasie miasta okrągły milion złotych.

– Dokumentacja dla budowy boiska wielofunkcyjnego oraz placu rekreacji ruchowej dla V Liceum Ogólnokształcącego jest już w opracowaniu – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. Niezbędne projekty szykuje (za 35 tys. zł) świdnicka pracownia Ewy Przepiórki. – Wykonawca projektuje boisko z wyodrębnionymi dwoma boiskami wielofunkcyjnymi o powierzchni 780 mkw. oraz 336 mkw. Oba będą mieć nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody – przekazuje Głazik. – Większe boisko będzie wyposażone w dwie bramki, mniejsze w ruchome słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę oraz dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej.

Dookoła boisk mają powstać sześciometrowej wysokości piłkochwyty, projekt uwzględniać ma też oświetlenie (ale będą to tylko cztery parkowe latarnie), monitoring i ławki. Obok powstać ma plac rekreacyjny do gry w bule, który będzie mieć 144 mkw. powierzchni i żwirową nawierzchnię, a w projekcie uwzględniona zostanie też plenerowa siłownia o trawiastej nawierzchni. – Do siłowni docelowo trafi 10 urządzeń do ćwiczeń – zapowiada Urząd Miasta.

– Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wewnętrzna droga dojazdowa oraz utwardzone place przy budynku, zaprojektowano w oddzielnym opracowaniu dla termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego – dodaje Głazik.

Kompletne projekty boisk powinny być gotowe do końca czerwca. – Po otrzymaniu dokumentacji projektowej złożymy wniosek o pozwolenie na budowę – deklaruje Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza. – Po uzyskaniu decyzji niezwłocznie ogłosimy postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zakładamy, że nastąpi to w trzecim kwartale bieżącego roku.