Nowe rozgłośnie w regionie. Kto dosłał koncesję?

Lublinianka wygrała sparing ze Stalą Poniatowa. Duże zmiany w drużynie beniaminka

Lublinianka od kilku dni ma nowych właścicieli. To Konrad Posłajko i Rafał Białek. Wychodzi też na to, że w sezonie 2022/2023 trener Robert Chmura będzie miał też do dyspozycji zupełnie nową drużynę. W sobotnim spotkaniu ze Stalą Poniatowa (6:2) szkoleniowiec sprawdzał aż 10 zawodników.