Nowi absolwenci Uniwersytetu Medycznego. Z Tajwanu, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Rektor uczelni prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska zwrócił się do absolwentów słowami: - Najważniejsza jest wiedza, doświadczenie i intuicja, ale też wyobraźnia i humanitarne podejście do pacjenta . Chciałbym się z wami pożegnać, ale gorąco zachęcam do pozostania w kontakcie z waszą Alma Mater. Zawsze możecie liczyć na pomoc swojego profesora. Szczerze wierzę, że wykorzystacie swoją wiedzę. Życzę wam satysfakcji z pracy oraz szczęścia, przyjmijcie dyplom i cieszcie się ze swojej pracy jako lekarza.

Studia na kierunkach lekarskich ukończyło 151 absolwentów z Azji: Tajwanu, oraz Tajlandii. Po raz pierwszy dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego otrzymało także dwudziestu młodych lekarzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W wydarzeniu wzięły udział rodziny absolwentów.