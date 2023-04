Nowi honorowi obywatele Lublina. To zasłużone małżeństwo

Z prośbą o wyróżnienie małżeństwa mecenasów kultury wystąpiło Muzeum Narodowe w Lublinie, któremu w 2017 roku przekazali oni budowaną wspólnie przez przeszło pół wieku kolekcję dzieł sztuki współczesnej z całego świata. Znalazły się w niej prace m.in. Paula Cezanne’a, Marca Chagalla, Salvadora Dalego, Pabla Picassa, Andy’ego Warholla, Kazimierza Malewicza i wielu innych artystów.

– To my złożyliśmy wniosek w tej sprawie, ale myślę, że ma on znacznie większe poparcie. Tym bardziej, że pani Hochman i pan Mysłowski są związani z naszym miastem od zawsze – mówiła podczas czwartkowej sesji dyrektorka muzeum Katarzyna Mieczkowska.