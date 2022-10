Nowy most w Lublinie miał być gotowy do 29 listopada. Nie ma szans, żeby zdążyli

Zgodnie z umową nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej powinien być gotowy nie później niż 29 listopada bieżącego roku. Ale wystarczy spojrzeć na teren inwestycji, by zrozumieć, że nie ma szans na dotrzymanie tego terminu. O opóźnieniu już wprost informuje sam wykonawca robót, spółka Primost Południe ze śląskiego Będzina. Firma ma kłopoty ze zdobyciem materiałów.

Nie w tym roku

– Wykonawca sygnalizował problemy z dostawą stali i złożył wniosek o zmianę terminu realizacji inwestycji – potwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Primost Południe poprosił o przesunięcie terminu zakończenia robót na 31 stycznia. Oznaczałoby to, że kierowcy jednak nie dostaną mostu przed końcem roku. Jeszcze w sierpniu zastępca prezydenta Artur Szymczyk zapewniał, że „w tym roku mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury”, we wrześniu mówił radnym, że prace trwają „zgodnie z harmonogramem”.

Nie ma zgody

Ratusz nie zgodził się jeszcze na przedłużenie budowy o wnioskowane dwa miesiące. – Umowa nie została aneksowana, aktualnym terminem zakończenia prac jest 29 listopada – informuje Góźdź.

Dlaczego miasto trzyma się terminu, o którym wie, że jest już nierealny? W sprawie mostu w ul. Żeglarskiej władze miasta również są pod presją czasu, bo unijne pieniądze na most dostały na określonych warunkach. A warunki są takie, że most powinien być dopuszczony do użytkowania najpóźniej 31 grudnia.

Miasto nie może zmienić terminu w umowie z wykonawcą mostu, dopóki samo nie ugra dla siebie więcej czasu. A już przyznaje, że chce to zrobić. – W najbliższym czasie planujemy podjąć rozmowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczące możliwości przedłużenia końcowego terminu – potwierdza Ratusz.

Co z tą stalą?

Na placu budowy powinny trwać prace przy podwalinach drugiego przyczółku, wciąganiu kabla oświetleniowego od Janowskiej, czy też nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskich z Żeglarską.

Jednak najważniejsze roboty prowadzone są 300 km od Lublina. – Aktualnie trwają prace w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Grybowie. Część ekipy została oddelegowana do wytwórni, prace prowadzone są również w soboty i niedziele – dodaje Góźdź. – Dostawa pierwszej części konstrukcji do Lublina jest planowana jeszcze w październiku.