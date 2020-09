O. Ludwik Wiśniewski honorowym obywatelem Lublina

O przyznaniu duchownemu wyróżnienia w kwietniu tego roku zdecydowała Rada Miasta Lublin. Uroczystość wręczenia aktu nadania honorowego obywatelstwa odbyła się w piątek w lubelskim Teatrze Starym.

- Ojciec Ludwik Wiśniewski jest niewątpliwie wielką postacią naszego miasta. Zarówno ze względu na przeszłość, czyli na to, co robił w dawno minionym i tak trudnym dla naszego narodu okresie, gdy poprzez swoją postawę i autorytet kształtował sumienia Polaków. I czyni to nadal – mówił prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Jako honorowy obywatel świetnie reprezentuje miasto Lublin i promuje je. Mamy za co mu dziękować i tym tytułem to robimy. To dla nas zaszczyt, że jest mieszkańcem Lublina.

- Kiedy dzisiaj patrzę na Polskę i na nasz naród, to niestety, jesteśmy podzieleni. I wydaje mi się, że takim symbolem tego podziału może być to, co kilka dni temu przeżywaliśmy – mówił odbierając wyróżnienie o. Wiśniewski. Nawiązał tym samym do niedawnych obchodów 40. rocznicy powstania „Solidarności”. - To jest hańba, żeby ci, którzy „Solidarność" tworzyli, zostali wyeliminowani i wyrzuceni poza główne obchody tej rocznicy. W taki sposób niszczy się to, co dla każdego z nas jest najważniejsze i najpiękniejsze. To być może jest mój ostatni krzyk, ale chciałem głośno wykrzyczeć, że tak nie można. Chciałbym, żeby ten krzyk dotarł do tych, których wybraliśmy.

Kim jest o. Ludwik Wiśniewski

Ojciec Ludwik Wiśniewski to wieloletni duszpasterz akademicki w Lublinie i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Przez lata swojej działalności miał wkład w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji, a z kręgu jego wychowanków wywodzi się wielu liderów niepodległej Polski. Od 1980 roku był kapelanem „Solidarności”, a po 13 grudnia 1981 roku zajął się organizacją pomocy osobom represjonowanym.

W Lublinie był duszpasterzem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz pomysłodawcą i założycielem Akademii „Złota 9”– szkoły służby obywatelskiej dla młodzieży Lubelszczyzny.

Jest honorowym obywatelem m.in. Gdańska i Wrocławia. Prezydenci tych miast Aleksandra Dulkiewicz i Rafał Dutkiewicz wzięli udział w piątkowej uroczystości. Przyjechał na nią również prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Honorowi obywatele Lublina

Grono honorowych obywateli Lublina powiększyło się tym samym do 15 osób. Tymi tytułami uhonorowani zostali także: