Ostatnie dni na skorzystanie z wyjątkowego festiwalu. Trzy dania za 69 zł

Przystawka, danie główne i deser – to wszystko w cenie 69,99 zł. W każdej z dwudziestu restauracji w regionie do wyboru dwa menu. To najlepszy opis wyjątkowego festiwalu kulinarnego, który tej jesieni kolejny raz odbywa się w całej Polsce. Żeby wziąć w nim udział i przeżyć wyjątkowe doznania kulinarne wystarczy zarezerwować termin przez stronę internetową Restaurant Week.

Każde menu, to unikalne połączenie składników, dań i doznań, których nie znajdziecie w kartach restauracji na co dzień. Nie ma więc co czekać, tylko pora ruszać do restauracji i próbować nowe smaki.