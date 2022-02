Ostatnie pożegnanie Zdzisława Podkańskiego, byłego ministra kultury [zdjęcia]

Podczas mszy żałobnej w archikatedrze lubelskiej nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenie rodzinie zmarłego wręczył Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki przeczytał także list od premiera Mateusza Morawieckiego. – Jestem głęboko przekonany, że pamięć o zmarłym, jego zaangażowaniu w sprawy regionu i Polski nie zostaną zapomniane i staną się inspiracją dla młodych ludzi – pisał szef rządu.

– To był człowiek prawdziwie zanurzony w kulturze ludowej, którą traktował jako trzon kultury polskiej. A człowiek zanurzony w kulturze jest zawsze człowiekiem dobrym. Taki był Zdzisław Podkański – dodał w swoim imieniu minister Czarnek.

W mających charakter państwowy uroczystościach pogrzebowych wziął też udział m.in. unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który w 2006 roku po odejściu z Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z Podkańskim zakładała Stronnictwo „Piast”. – Byłeś politykiem twardym i stanowczym. Byłeś zawsze wierny swoim przekonaniom i patriotycznym ideałom. Czasem płaciłeś za to osobistą cenę – mówił, zwracając się bezpośrednio do zmarłego. – My, którzy znaliśmy cię bliżej, widzieliśmy przede wszystkim dobrego, szlachetnego, wrażliwego człowieka. Dla każdego miałeś czas i uwagę. Jeśli trzeba było pomóc, miałeś otwarte serce i pomocną dłoń. To nie jest powszechne w twardej polityce. Ty zawsze zachowywałeś taką postawę i od ciebie można było się tego uczyć

W imieniu ludowców Zdzisława Podkańskiego żegnał przewodniczący Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak, który na wstępie zwrócił się do jego dzieci. – Dziękuję za to, że wspieraliście tatę w jego rozlicznych aktywnościach. Że dzieliliście się nim z Polską i z nami. Był dla nas ważną osobą – mówił były premier.

Po nabożeństwie w archikatedrze trumna z ciałem zmarłego została złożona w grobie na cmentarzu w Krężnicy Jarej.

Zdzisław Podkański urodził się w październiku 1949 roku w Guzówce w gm Wysokie. W latach 1993-2004 przez trzy kadencje sprawował mandat posła na Sejm RP. W latach 1996-97 był ministrem kultury w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego na Lubelszczyźnie, a w 2004 roku został wiceprezesem krajowych struktur partii. W tym samym roku, w wyniku pierwszych wyborów po wejściu Polski do Unii Europejskiej, został europosłem. W 2006 roku rozstał się z ludowcami, stając na czele nowej formacji, Stronnictwa „Piast”. Od 2011 roku jako jej kandydat startował z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i sejmiku województwa. W tych ostatnich w 2014 i 2018 roku zdobywał mandat radnego. Ostatnio pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku.