Szczęśliwy finał. Pan Tadeusz odzyskał dokumenty ze szpitala

Pan Tadeusz trafił do szpitala 4 listopada, chorował na COVID-19. Karetka zabrała go na SOR przy Jaczewskiego w Lublinie. Potem został przewieziony do szpitala w Chełmie. Dwa tygodnie później, przy wypisie do domu okazało się, że nie ma jego dokumentów – dowodu osobistego i prawa jazdy. Personel szukał ich kilkakrotnie, ale bez skutku.

– Jak można zgubić osobiste rzeczy pacjenta? – denerwował się pan Tadeusz, który w środę skontaktował się z naszą redakcją i poprosił o pomoc.

Wczoraj dostaliśmy wyjaśnienia od jednego z ratowników medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, który transportował pacjenta między szpitalami.

- Wszystkie dokumenty zostały nam przekazane w foliowej koszulce. Personel szpitala w Chełmie poprosił o pozostawienie dokumentacji na szafce obok łóżka, na które przełożyliśmy pacjenta. Zgodnie z prośbą, tam zostały odłożone – relacjonuje Albert Król, ratownik medyczny z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie

- Dokumenty pacjenta cały czas były zdeponowane w specjalnym depozycie w gabinecie lekarskim. Doszło do zwykłej pomyłki w oznaczeniu skrytki w dokumentacji. Zaznaczono inny numer, niż ten, w którym były dokumenty. Dlatego początkowo nie mogliśmy ich znaleźć. Wszystko jest przygotowane do odbioru – potwierdza Kamila Ćwik, dyrektor szpitala w Chełmie. – Personel oddziału neurologicznego chciał się skontaktować z pacjentem lub jego rodziną, ale nie został udostępniony żaden numer telefonu do kontaktu. Dotychczas nikt też się nie kontaktował z nami w tej sprawie. Przygotowaliśmy już korespondencję do pacjenta – dodaje dyrektor.

Dobrą wiadomość panu Tadeuszami przekazaliśmy my.

- Bałem się, że już ich nie odzyskam. Co za ulga, że wszystko się wyjaśniło – cieszy się nasz Czytelnik.