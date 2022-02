Lublin. Jak pojadą autobusy, gdy zburzą most?

– Na czas prowadzonych robót konieczne będzie zamknięcie odcinka ul. Żeglarskiej – przyznaje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. Utrudnień nie da się uniknąć, bo stary most trzeba zburzyć i zastąpić nowym, a władze miasta uznały, że nie będą tu budować tymczasowej przeprawy na czas prac. Ciągłość ul. Żeglarskiej zostanie na pewien czas przerwana.

Z tego powodu konieczne będzie skrócenie tras kilku linii komunikacji miejskiej, bo autobusy nie dotrą z ul. Nałkowskich do pętli przy Żeglarskiej. Dotyczy to linii 1, 15, 21, 37 oraz 40.

– Wstępna koncepcja zakłada, że po zamknięciu mostu w ul. Żeglarskiej wszystkie linie zostaną skrócone do dawnego miejsca zawracania przy skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej i Nałkowskich – zapowiada Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego.

Oznacza to, że mieszkańcy dalszego odcinka ul. Nałkowskich oraz przyległych do niego ulic, np. ul. Słomkowskiego i ul. Fulmana nie zostaną pozbawieni dostępu do komunikacji miejskiej. Na pewien czas mogą natomiast stracić jedynie linię 25. – Najprawdopodobniej zostanie skierowana przez ul. Janowską – dodaje Białach. Linia 38 miałaby zostać na obecnej trasie.

Zarząd Dróg i Mostów ogłosił już przetarg na wymianę mostu i przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej, która dostanie drogę rowerową, chodnik, zatokę przystankową i pas do skrętu w lewo w ul. Nałkowskich. Koszty szacowane są na 16 mln złotych.

Harmonogram utrudnień w ruchu ma być ustalany po rozstrzygnięciu przetargu, jeszcze przed rozpoczęciem robót. – Będziemy się starali, aby utrudnienia dla kierowców i mieszkańców związane z realizacją inwestycji były jak najmniejsze – deklaruje Szymczyk.

Firma, która wygra przetarg, będzie miała siedem miesięcy na wykonanie wszystkich prac.