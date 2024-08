Pętla i przysięga zakończą „Wakacje z wojskiem”

Egzamin zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Józefa Franczaka Lalka w Lublinie.

– 60 ochotników przeszło przez tzw. pętlę taktyczną, gdzie zweryfikowano wyszkolenie uczestników kursu „Wakacje z wojskiem”, w którym uczestniczyli przez ostatnie 27 dni w naszej jednostce – mówi kpt. Szymon Głazowski, oficer prasowy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

60 ochotników formalnie potwierdzi swój status żołnierza w najbliższą sobotę, 10 sierpnia, składając przysięgę wojskową na terenie 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Zanim jednak wybrzmią słowa roty, to żołnierze, w czwartek 8 bm., przeszli twardy egzamin z rzemiosła wojskowego. Musieli zaliczyć strzelania z długiej broni na dystansie 100 metrów, prawidłowo wykopać okop, zdać egzamin z orientacji w terenie i pracy z mapą, łączności pierwszej pomocy (np. na zatamowanie opaską krwawienia z tętnicy udowej żołnierz miał maks. 45 sekund) oraz obsługi broni.

– W ramach projektu MON „Wakacje z Wojskiem” przeszkolimy w naszym regionie ponad 1000 ochotników – mówi ppłk Piotr Szczepaniuk, szef wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.

Przypomnijmy, że kolejna edycja projektu MON „Wakacje z wojskiem” jest skierowany do młodych ochotników. Jest atrakcyjną formą spędzenia części swoich wakacji na dobrowolnym, darmowym i ochotniczym szkoleniu wojskowym pod hasłem. W tym roku zaplanowano 3 turnusy szkoleń. Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma do 6 tys. zł. Szkolenie kończy się egzaminem na pętli taktycznej oraz przysięgą wojskową. Chętnie mogą przedłużyć służbę w wojsku, kontynuując szkolenie specjalistyczne lub przejść do pasywnej rezerwy.