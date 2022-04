Pierwsza nowa piosenka Jacka Kawalca z Budką Suflera. O wojnie

To pierwsza piosenka i teledysk, w którym występuje Jacek Kawalec i nie jest to utwór wcześniej znany z repertuaru lubelskiego zespołu. Kawalec dołączył do grupy na początku tego roku. Razem z Budką Suflera wystąpił podczas finału WOŚP, ale już wtedy było wiadomo, że współpraca z aktorem i piosenkarzem będzie znacznie dłuższa.

– Pracujemy nad piosenkami, których kompozytorem jest Romek Lipko. To premierowy repertuar. Jeżeli uznamy, że efekty pracy nad aranżacjami będą zadowalające, to wydamy piękną muzycznie płytę – zapowiadał w rozmowie z Dziennikiem Perkusista i menedżer Budki Tomasz Zeliszewski.

Zespół właśnie zaprezentował najnowszy kawałek. Wokalistą jest Kawalec. Muzykę do „o tobie myślę z zimną noc” skomponował nieżyjący Romuald Lipko, a słowa napisał Bogdan Olewicz.

„Wojna to niewyobrażalnie okrutna rzecz. Odmienia wszystko i wszystkich. Bezsilna jest tylko wobec miłości. Odmieniła też nasze muzyczne plany” – napisano na facebookowym pofilu Budki Suflera.

I dalej: – Koło południa zadzwoniliśmy z Mietkiem do Bogdana Olewicza. Był totalnie sfrustrowany. Nie chciał pisać nic i dla nikogo, lecz jako stary zawodowiec i kumpel zapytał co to takiego. Odpowiedziałem wprost: „Z przodu Jimi, w środku Lipo w najlepszym wydaniu, na koniec coś na kształt Ozziego…”, „Przyślijcie” odpowiedział i skończyliśmy rozmowę. Wieczorem tego samego dnia Boguś oddzwonił. „Mam, ale daj mi dzień dwa, popatrzę z dystansu, poprawię i przyślę.” Po dwóch dniach w samochodzie pod siedzibą warszawskiego oddziału ZAiKS puściliśmy demo i zaśpiewali świeżutki tekst. Po tej prezentacji nieco się rozkleiłem. Miecio i autor też nie mówili nic…

W piosence Kawalcowi towarzyszy Irena Michalska. Klip nakręciła Ukrainka Iryna Frolowa, a występują w nim kobiety i dzieci – uchodźcy z Ukrainy.

– Ten utwór jest częścią większej całości, czyli kolejnej płyty Budki Suflera, na której znajdzie się kilkanaście premierowych piosenek. Teksty do nich, oprócz Bogdana Olewicza, piszą Jacek Cygan i Zbyszek Hołdys. Planujemy wydać ten album na jesieni – zapowiada grupa.