Piłsudczycy przekazali dwa busy na potrzeby ukraińskiej armii

– Tak jak Marszałek Józef Piłsudski pomagał Ukraińcom, marzył żeby Ukraina była wolna i niepodległa, tak i my dzisiaj jako Piłsudczycy pomagamy Ukrainie i też marzymy, żeby była wolnym, niepodległym krajem – mówił gen. dywizji Związku Piłsudczyków RP Leszek Kalinowski, prezes Okręgu Lublin do pułkownika Wołodymyra Polewoja z Łucka podczas uroczystości, w której uczestniczyli także pułkownik ZP Kazimierz Ręba i major ZP Piotr Żółkowski, właściciel firmy Inwent w Abramowicach Prywatnych, na terenie której nastąpiło przekazanie samochodów.

Dostawczy peugeot 3500 i volkswagen trafią na front, do obwodu Donieckiego i służyć będą przede wszystkim operatorom dronów. Przekazane samochody to kolejne auta, które Okręg Lublin Związku Piłsudczyków podarował ukraińskiej armii. Tuż po wybuchu wojny zza naszą wschodnią granicą, z Lublina na Ukrainę pojechał autobus Jelcz, który był własnością lubelskich Piłsudczyków. Autobus do dziś wozi żołnierzy na poligon.