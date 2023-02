PKP. Pociągi Lublin – Warszawa przyśpieszą. Podróż będzie krótsza

Jeżeli ktoś w czwartek chce pojechać pociągiem spółki PKP Intercity z Lublina do Warszawy to może wsiąść np. do składu odjeżdżającego o godzinie 10.05 i w stolicy będzie o godz. 12.15. Podróż zgodnie z rozkładem trwa 2 godziny i 10 minut. Dłużej o 5 minut trwa podróż składem wyjeżdżającym o godzinie 12.05.

To długo, bo trzeba pamiętać, że PKP Polskie Linie Kolejowe zaczynając remont linii Lublin – Warszawa obiecywały, że do stolicy będzie można dojechać w 90 minut. Wielki remont zaczął się jeszcze w 2017 roku.

O tę sprawę wielokrotnie dopytywali ministrów lubelscy posłowie. Takie interpelacje są pisane co kilka miesięcy i niemal za każdym razem pada to samo pytanie: kiedy kolej przyśpieszy? Kiedy przejazd będzie trwał obiecane 90 minut?

– (…) zapowiadane skrócenie czasu podróży na trasie Warszawa – Lublin do około 90 minut będzie możliwe po ukończeniu wszystkich prac inwestycyjnych realizowanych na linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin (…) – tak na te pytania odpowiadał w 2022 r. wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel.

Oznacza to, że prace jeszcze trwają.

Ale jest też dobra wiadomość. Zwrócił na to uwagę pan Przemysław. Podpowiada, że w kolejowym serwisie PKP jest już dostępny rozkład jazdy pociągów po 12 marca. - Zakłada on podniesienie prędkości do 160 km/h na odcinku Lublin Główny - Warszawa Wschodnia. Najszybsze pociągi z Lublina do Warszawy Wschodniej pojadą 103 minuty a z Warszawy Wschodniej do Lublina tylko 98 minut – informuje Czytelnik i dodaje: - Bardzo dużo pociągów kursuje przez Warszawę Gdańską ze względu na remont Warszawy.

I faktycznie, na Portalu Pasażera te informacje są potwierdzone. Jeżeli po 12 marca ktoś wsiądzie do pociągu wyjeżdżającego z Lublina do Warszawy o godzinie 10.23, to podróż będzie trwała 1 godzinę i 58 minut. Skład z godziny 12.23 jedzie jeszcze krócej, bo 1 godzinę i 53 minuty.

To, że pociągi przyśpieszą potwierdza oficjalnie Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP Intericty. – Od 12 marca br. będzie podniesiona prędkość pociągów na odcinku Otwock – Lublin do 160 km/h, dzięki czemu przejazd między tymi miastami skróci się o kilkanaście minut, a tym samym podróż z/do Warszawy – informuje.

I jeszcze pytanie, kiedy w końcu podróż będzie trwała obiecane 90 minut. Zgodnie z informacjami sprzed kilku miesięcy, ma się to stać najpóźniej w 2027 roku.

Szybciej, ale drożej

Niedawno spółka PKP Intercity wprowadziła podwyżki cen biletów kolejowych. Tłumaczyła to drożejącą ceną energii elektrycznej. Firma wyjaśniała, że w porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18 proc. Wspomniała także o rosnącej inflacji.

– Warto przypomnieć, że obecna aktualizacja to zaledwie druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Najnowsze prognozy Spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc. – podały w komunikacie PKP Intercity.

Ceny biletów wzrosły średnio o:

17,8 proc. dla kategorii EIP;

• 17,4 proc. dla kategorii EIC;

• 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

Obecnie bilet Lublin – Warszawa Centralna kosztuje 57 zł w klasie drugiej i 75 zł w klasie pierwszej.