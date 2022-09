Lublin. Od poniedziałku będzie więcej miejsc do złożenia wniosku o dodatek węglowy [adresy]

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych będą od poniedziałku przyjmowane w formie papierowej łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina – zapowiada Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Dokumenty można przynosić już nie tylko do Biur Obsługi Mieszkańców

przy Wieniawskiej 14,

Filaretów 44,

Szaserów 13/15,

Kleeberga 12a

Wolskiej 11,

Ale również do następujących placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

przy Koryznowej 2d,

Lubartowskiej 6/8,

Hutniczej 1a,

al. Kompozytorów Polskich 8

Nałkowskich 114.

Biura Obsługi Mieszkańców są czynne w poniedziałki i wtorki od godz. 7.45 do 16.45, a w środy, czwartki i piątki od godz. 7.45 do 15.15. Natomiast punkty MOPR przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

– Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy – zastrzega Głazik. – Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w ustawie.

Wnioski o nowy dodatek dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada. Wysokość świadczenia zależy od tego, co jest głównym źródłem ciepła w danym gospodarstwie.

3 000 zł przysługuje, gdy jest nim kocioł zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna w kawałkach.

1000 zł, gdy jest to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym.

2000 zł, gdy jest nim kocioł zasilany olejem grzewczym,

500 zł w przypadku kotła gazowego zasilanego wyłącznie skroplonym gazem LPG.

– Ustawa nie przewiduje dodatków w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny czy pompa ciepła. Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu – informuje Głazik. – Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny z sieci oraz gaz LPG z butli.