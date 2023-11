Pokazali jak widzą przyszłość Lublina

W drugiej edycji konkursu wzięło udział 8 lubelskich szkół podstawowych, w tym 56 uczniów i uczennic. Młodzi ludzie do stworzenia projektów ukazujących swoją wizję na rozwój miasta używali drukarki 3D, programowania mikrokontrolerów z rodziny Arduino i RaspberryPi oraz technik audiowizualnych i technik lutowania miękkiego.

Zdobywcami pierwszego miejsca zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie, którzy w swoim projekcie chcieli pokazać, że Lublin bardzo potrzebuje metra.

- Myślimy, że jest możliwe, aby zrobić u nas metro i liczymy, że tak będzie w przyszłości. To dałoby bardzo dużo dla rozwoju miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wygranej – wspomina Szymon, uczeń SP nr 4.

- Uczniowie zabierali się do tego bardzo długo, bo myśleli, że to się szybko zrobi. Drukowanie zajęło nam bardzo dużo czasu, a później zaczęła się próba uruchomienia tego metra. Ja nie wiem skąd chłopaki wiedzieli jak to zrobić, ale lutownica i mikrokontrolery szły w ruch. Jakiś silnik był zamontowany, to nie chciało chodzić, później były nowe pomysły jak to poprawić czy ulepszyć, także bardzo dużo pracy. Ostatnie 2 tygodnie dzieci nie chodziły na zajęcia tylko robiły ten projekt. To takie nasze złote rączki, a nasz kierownik jak zobaczył to był zaskoczony, że dzieci z podstawówki potrafią zrobić takie rzeczy – mówi Monika Sokół, nauczycielka z SP nr 4.