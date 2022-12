Policjanci, strażnicy graniczni, strażacy wywalczyli podwyżki w 2023 roku

– Spośród ponad 5 tysięcy policjantów pełniących służbę w lubelskim garnizonie chęć przejścia na emeryturę w 2023 roku zgłosiło 403 funkcjonariuszy, co stanowi ponad 8 proc. ogólnego stanu etatowego – informuje komisarz Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

To dużo, bo w tym roku na emeryturę odeszło ponad 200 funkcjonariuszy. - Z kolei do służby przyjęliśmy w b.r. już blisko 190 policjantów. Kolejni mundurowi zasilą nasze szeregi jeszcze w tym miesiącu – zaznacza komisarz.

Policja i straż pożarna

Takie ruchy, mowa o złożonych deklaracjach, to wynik sytuacji płacowej w policji. Wielu mundurowych liczy pieniądze i dochodzi do wniosku, że bardziej opłaca im się teraz odejść ze służby. Jako emeryci otrzymają więcej niż jako czynni policjanci.

- Obawiam się, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć – mówi nam Andrzej Wójcik, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego. – Sądzę, że są osoby, które jeszcze będą składały raporty o przejście na emeryturę. Mogą to zrobić jeszcze w grudniu, a nawet po Nowym Roku – dodaje. Ale te słowa padły zanim jeszcze MSWiA wystosowało swój komunikat. O tym jednak za chwilę.

Zaznaczmy, że podwyżek chce cała mundurówka, ale nie w każdej służbie funkcjonariusze chcą masowo odchodzić. – Nie ma sytuacji z końcówki lat 90. XX wieku, kiedy liczby wskazywały na 20 procent – mówi st. asp. mgr Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wylicza: - w całym województwie deklaracje złożyło 66 osób. Ile z nich przejdzie na emeryturę, zobaczymy.

Chodzi o to, że wyrażenie chęci to jedno, a podjęcie realnych kroków to inna sprawa. W 2021 roku w lubelskiej PSP było 68 deklaracji, a odeszły 44 osoby. W 2022 r. deklarowało 61 osób, a odeszło finalnie 47.

Zaczynający pacę w policji mogą liczyć na około 3,5 tys. zł. Następnie, po szkole policyjnej, na ok. 4 tys. zł. netto. Więcej otrzymują osoby do 26. roku życia. Bo są zwolnione z podatku dochodowego.

Minimalne wynagrodzenie w straży pożarnej wynosi 4172 złotych brutto. Mundurowi nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne, więc realnie dostają wyższe przelewy niż pracownicy innych zawodów cywilnych.

Walka o podwyżki

Zdaniem związkowców policjantów na służbie zatrzymają podwyżki płac. Poprzez trwający właśnie protest działające w mundurówce związki zawodowe domagają się podwyżki płac o „realny poziom inflacji”, a także wprowadzenie dodatku progresywnego. To dodatkowe pieniądze, których kwota rosłaby z każdym przepracowanym rokiem.

MSWiA jednak się na to nie zgadza. Proponowało podwyżkę w wysokości 7,8 procent.

Teraz resort i związkowcy wydali wspólny komunikat, z którego wynika, że spór zostaje zakończony. Jest w nim także mowa o tym, że minister Mariusz Kamiński zobliguje komendantów poszczególnych służb do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji.

Będą pieniądze

Ustalono także, że od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. i będzie rosło co roku o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. - Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i w żaden sposób nie wyklucza się z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby – czytamy w komunikacie.

Gdy ktoś będzie w służbie powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej.

Strażnicy Graniczni służący na wschodniej „zielonej granicy” oraz na przejściach lotniczych i morskich. Otrzymają 450 zł brutto dodatku. To pieniądze dla 6,5 tys. funkcjonariuszy.

– Strona związkowa wynegocjowała również zwiększenie funduszu nagród dla służb podległych MSWiA. W przyszłym roku Policja, Straż Graniczna, Państwa Straż Pożarna oraz Służba Ochrony Państwa otrzymają dodatkowe środki w wysokości 30 mln zł, które zostaną przeznaczone na fundusz nagród – podaje resort i związkowcy.

Strażacy dostaną większe pieniądze w ramach „pomocy mieszkaniowej”.

– Z kolei waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok – podaje ministerstwo.