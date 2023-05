Polonez i nie tylko. 3 maja w Lublinie

- To piękny taniec narodowy. To wielka okazja dla wszystkich mieszkańców, aby się zintegrować i z nami zatańczyć. W tym roku mamy 70-lecie naszego zespołu, więc zaprosiliśmy wszystkich do tańca. I seniorów, dzieci i całe rodziny - mówi Katarzyna Gieroba z Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej.

Poloneza zatańczyli Kaniorowcy, ale też lubelscy samorządowcy i politycy. - To bardzo piękny, barwny, podobający się wszystkim element uczczenia rocznicy Konstytucji 3 maja. Ustawiło się setki par, które chcą wspólnie zatańczyć. Kaniorowcy zawsze nam towarzyszą i swoimi strojami oraz artystycznym spojrzeniem dają więcej możliwości i doznań mieszkańcom - mówi Anna Augustyniak z Urzędu Miasta Lublin.

Do tańca licznie dołączyli także mieszkańcy. - Jesteśmy szczęśliwe, że znowu jest ten polonez. Każdego roku tańczymy, przychodzimy i się cieszymy. To wielkie święto w Polsce, ale i Lublinie. Ten polonez to piękna tradycja i coś wspaniałego! Niech dalej trwa – mówi jedna z seniorek, którą spotykamy na wydarzeniu.

- Słoneczko świeci, można się zintegrować. Całe pokolenia tu przychodzą. Jak jechałam w autobusie to cały tłum tu jechał. Ludzie z laseczkami, starsi i dzieci i tancerze. Nie ma lepszej integracji, jak taniec, który łączy pokolenia. 3 maja to apogeum radości – dodaje inna seniorka.

Główne obchody Święta Narodowego 3 Maja w Lublinie odbyły się na pl. Litewskim. Ten dzień tradycyjnie uczcicili także lubelscy radni, którzy spotkali się na uroczystej sesji Rady Miasta w Trybunale Koronnym.