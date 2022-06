Polska Elsa, czyli Kasia Łaska spotkała się ze słuchaczami studia piosenki w Lublinie

Warto próbować

– Uwielbiam castingi, zawsze biorą w nich udział podchodząc do tego sportowo. Nawet jeśli nie czujecie się pewnie w danej roli, boicie się czy wszystko wyśpiewacie, warto spróbować. I nigdy krytyki nie bierzcie do siebie. To nie wy, jako osoba jesteście w danym momencie oceniani tylko wasz instrument, warsztat. Trzeba nauczyć się to oddzielać. Nikt nie wie jaka wizja siedzi w głowie reżysera, kogo szuka, co mu będzie się podobało w danym kandydacie – tłumaczyła młodym ludziom wokalistka, która od 25 lat występuje na scenach teatrów muzycznych w Polsce. Śpiewała też w największych salach koncertowych świata z Jonem Lordem, założycielem i klawiszowcem zespołu Deep Purple.

Ale jak podkreśla, to właśnie dzięki dubbingowi, jako pierwsza Polka znalazła się w Hollywood i obok 9 aktorek, jak ona użyczających głosu Elsie, zaśpiewała utwór nominowany do Oscara „Into The Unknown".

Dlatego nie obyło się bez pytań o oscarową galę i żartobliwych zapewnień, że Brad Pitt w rzeczywistości wygląda tak samo świetnie jak na zdjęciach i filmach.