Ponad 130 stypendystów za osiągnięcia artystyczne wytypował Lublin

— Miasto od ponad 10 lat przyznaje stypendia za osiągnięcia artystyczne. Do tej pory miejskie wsparcie otrzymało już 650 osób, zaś w tym roku stypendia trafią do 130 uzdolnionych mieszkanek i mieszkańców Lublina. To prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym — mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji.

Miasto przyznaje stypendia za osiągnięcia artystyczne od 12 lat.

— O ten rodzaj stypendium mogą ubiegać się osoby do 26. roku życia, które mieszkają, pracują, uczą się lub studiują na terenie Lublina i w minionym roku zdobyły znaczące osiągnięcia indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej. Na podstawie rekomendacji Komisji ds. Stypendiów lubelskim artystkom i artystom przyznano 131 stypendiów — przekazuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Osoby, które otrzymały stypendia, powinny skontaktować się z wydziałem kultury urzędu miasta pod numerem telefonu 81 466 37 14. Osoby uczące się lub studiujące powinny dostarczyć zaświadczenia do celów podatkowych. Przyznanie nagród rekomendowała komisja ds. stypendiów.

Pełna lista stypendystów znajduje się tutaj.