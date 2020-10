Porządki po nowemu. W Lublinie będzie zakaz posypywania chodników solą?

Dzisiaj mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą dość swobodnie wystawiać pojemniki z odpadami na chodnik przed posesją. Dzięki temu oszczędzają miejsce w swoim ogródku, ale zabierają je pieszym, którzy nie są tym zachwyceni.

Slalomem wśród śmieci

– Nie należy do przyjemności poruszanie się między pojemnikami z zawartością, która nie wydziela przecież aromatów – pisała do nas mieszkanka jednej z ulic na Węglinie Północnym. Strażnicy miejscy mogli tylko prosić o przestawienie pojemników na posesję. – Gorszy sort mieszkańców pokornie wykonał polecenie Straży Miejskiej i robi to nadal, natomiast nadzwyczajna kasta trwa bez przeszkód w swoim uporze – skarżyła się nasza Czytelniczka.

Radni mają tego zakazać

Już jutro Rada Miasta ma głosować nad nowym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin”. Ma on wprowadzić zasadę, że pojemniki lub worki mogą być wystawiane przed posesję „nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż do godz. 6 w dniu odbioru” (czyli tak samo jak odpady wielkogabarytowe, np. stary mebel). Tak samo ma być w zabudowie zagrodowej.

Zmian będzie więcej.

Strzykawkę przywieź sam

Nowy regulamin nie pozwoli już wyrzucać do odpadów zmieszanych strzykawek, igieł czy materiałów z glukometrów służących chorym na cukrzycę do sprawdzania poziomu cukru we krwi. Takie odpady trzeba będzie gromadzić osobno, a potem dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dziś w Lublinie jest tylko jeden taki punkt, przy Głuskiej, który właśnie skrócił godziny pracy: odpady przyjmuje w poniedziałki wtorki i środy od godz. 10 do 14, zaś w czwartki i piątki od godz. 14 do 18.

Gałęzie musisz powiązać

Zmiany będą dotyczyć także tzw. odpadów zielonych, czyli skoszonej trawy, liści, drobnych gałęzi, kory, trocin czy resztek roślin. Tego typu odpady mają być zbierane do osobnego pojemnika w kolorze brązowym (ale nie tego samego, co kuchenne odpady „bio”), zaś gałęzie muszą być powiązane w wiązki. Od 1 grudnia do 31 marca takie odpady mają być odbierane tylko raz i to wyłącznie po telefonicznym zgłoszeniu. Od 1 kwietnia do 30 listopada mają być odbierane raz na dwa tygodnie.

Nie posolisz już chodnika

Jeżeli Rada Miasta zatwierdzi regulamin zaproponowany przez urzędników prezydenta, to niemożliwe będzie już w Lublinie posypywanie chodników solą. Jej użycie sprawia, że śnieg topnieje w niższej temperaturze, ale powoduje też sporo problemów. Sól szkodzi drzewom, rani psie łapy i niszczy obuwie. Prezydent chce zakazać jej stosowania. Przepis ma dotyczyć chodników stanowiących „części nieruchomości służących do użytku publicznego”.

Od kiedy nowe przepisy

Zaproponowany przez prezydenta miasta nowy regulamin ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Jest jednak pewien wyjątek. O cztery lata dłużej poczekamy aż zaczną obowiązywać przepisy dotyczące starych ubrań i innych tekstyliów. Dziś można je wrzucać do pojemników lub worków na odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2025 r. trzeba je będzie odkładać osobno, a będzie je przyjmować Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.