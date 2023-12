Warto oddać krew. Autokar RCKiK już w trasie

Krew to dar, który ratuje życie. RCKiK systematycznie jeździ po województwie lubelskim szukając honorowych dawców. W banku krwi najbardziej brakuje grup A RhD- oraz 0 RhD-. Przypominamy, że chętni, którzy chcą podzielić się krwią mogą zrobić to na co dzień w siedzibie RCKiK przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie.

Harmonogram grudniowych akcji terenowych w regionie:

4 grudnia BEŁŻYCE, ZS im. M. Kopernika, (ul. Bychawska 4). Rejestracja w godzinach 9.00-13.00

5 grudnia LUBARTÓW, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, (ul. 1 Maja 82). Rejestracja w godzinach 9.00-13.00

5 grudnia LUBLIN, Siedziba LOR ARiMR (ul. Szafirowa 6), Ciecierzyn. Rejestracja w godzinach 9.00-13.00

6 grudnia LUBLIN, pod Decathlon (Al. Spółdzielczości Pracy 26). Rejestracja w godzinach 10.00-14.00

6 grudnia PUŁAWY, ZS nr 2, (ul. Jaworowa 1). Rejestracja w godzinach 8.30-12.30

8 grudnia MODLIBORZYCE, parking pod Policją, (ul. Piłsudskiego 58A). Rejestracja w godzinach 8.30-12.00

8 grudnia WOHYŃ, Plac 9 września. Rejestracja w godzinach 9.00-13.00

9 grudnia ANNOPOL, Centrum Kultury, (ul. Radomska 26). Rejestracja w godzinach 9.00-13.00

9 grudnia MINKOWICE, OSP, (Minkowice 53). Rejestracja w godzinach 10.00-14.00

10 grudnia KOŃSKOWOLA, Remiza OSP, (ul. Starowiejska 6). Rejestracja w godzinach 9.30-13.30

10 grudnia ŁUKOWA, Remiza OSP, (Łukowa 568). Rejestracja w godzinach 9.00-12.30

10 grudnia PRZYKWA, pod Remizą OSP. Rejestracja w godzinach 9.00-13.00