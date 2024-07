Pożar domu dziecka w Lublinie. Ruszyła zbiórka

Przypomnijmy. Pożar wybuchł 16 lipca w domu dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie. Zaledwie dwa dni później ustalono tożsamość podejrzanego. Jak przekazała prokuratura, powodem pożaru było podpalenie tapicerowanej wersalki przy użyciu podpalonych kawałków materiału. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu. W ubiegły piątek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualnie przez skalę zniszczeń, dom dziecka nie nadaje się do użytku. Potrzebne są fundusze na nowe wyposażenie, aby 12 mieszkańców mogło wrócić do swoich pokojów. Pogodny Dom opublikował na profilu na Facebooku prośbę o pomoc.

- Już wiemy, że nie uda się rozpocząć nowego roku szkolnego w naszej IV Rodzince, remont może trwać kilka miesięcy, a straty budowlane są ogromne. Trudno obliczyć naszą osobistą tragedię, to co przeżyliśmy i nadal gdzieś przeżywane - jest trudne do przepracowania. Potrzebujemy czasu, bo podobno czas goi rany. Chcemy jak najszybciej zamieszkać w naszych pokojach i mamy ogromną prośbę o pomoc w wyposażeniu i zakupie rzeczy osobistych. Nie potrzebujemy wsparcia finansowego na odbudowę, ale prosimy o pomoc w zagospodarowaniu pomieszczeń i zakup osobistych rzeczy. Niestety meble, ubrania, dywany, firany.... to wszystko jest zalane i zniszczone przez pożar. Mamy cztery sypialnie, salon, łazienki do generalnego remontu i zakupu ich wystroju […]. Chcielibyśmy, żeby dzieci wróciły w lepsze warunki niż przed 16 lipca… żeby nic nie przypominało tej nocy, kiedy ratowaliśmy swoje życie i nasz majątek – czytamy na profilu.

Pod emocjonalnym opisem pojawiła się prośba o pomoc i wpłacenie symbolicznej kwoty.

Wpłat można dokonywać na dane:

STOWARZYSZENIE PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA

INICJATYWA WSPIERANIA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA

ZIEMI LUBELSKIEJ

20-337 Lublin, ul. Pogodna 31

REGON 061506717 NIP 9462642312 KRS 0000436975

nr konta: 34 1240 2496 1111 0010 4945 3008 z dopiskiem "Pogodny Dom"