Prezydent Lublina walczy o kolejną kadencję. Zarejestrował komitet wyborczy

Jest niemal przesądzone, że jego komitet będzie miał wsparcie Platformy Obywatelskiej. – W czwartek mieliśmy spotkanie zarządu powiatu z szefami kół. Przyjęliśmy uchwałę w sprawie poparcia komitetu Krzysztofa Żuka. W poniedziałek zostanie ona przedstawiona partyjnym władzom w regionie – mówi posłanka Marta Wcisło, szefowa PO w Lublinie.

W takiej sytuacji to prezydent będzie miał decydujące zdanie przy układaniu list wyborczych do Rady Miasta. Jest to o tyle ważne, że znajdą się na nich przedstawiciele różnych formacji. Do tych, które wsparły Krzysztofa Żuka w wyborach w 2018 roku dołączy najprawdopodobniej Polska 2050 Szymona Hołowni, choć rozmowy w tej kwestii jeszcze trwają.

Kto będzie rywalizował z obecnym prezydentem? W szranki na pewno stanie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, choć raczej, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie nim marszałek Jarosław Stawiarski. Na tę chwilę największe szanse wydaje się mieć wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Do tej pory start w wyborach zapowiedział także niezwiązany do tej pory z polityką lubelski pisarz Marcin Wroński, który miałby kandydować z własnego komitetu.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Do ewentualnej drugiej tury dojdzie dwa tygodnie później.