Prezydent pogratulował i nagrodził. Teraz każdy z lubelskich olimpijczyków ma już medal

– Chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim naszym olimpijczykom i występu, i przede wszystkim tego odbioru wyników lubelskich sportowców – prezydent Krzysztof Żuk zwrócił się do sportowców oraz licznej grupy radnych uczestniczących w uroczystości i po raz kolejny przypominał żart krążący w Internecie, gdzie w klasyfikacji medalowej igrzysk Lublin jest przed Polską. – To pokazuje pracę, którą wykonaliśmy w ostatnich prawie 20 latach. Tu mamy świetną współpracę ze związkami sportowymi, z klubami, świetne programy adresowane do szkolenia młodzieży, ale też mamy ten program adresowany do naszych mistrzów, olimpijczyków, wsparcie organizacyjne, finansowe poprzez kluby, poprzez również spółkę MOSIR, czy bezpośrednie wsparcie związane z udostępnianiem infrastruktury – powiedział prezydent.

Krzysztof Żuk podkreślił, że lubelscy sportowcy stworzyli potencjał nie tylko o charakterze marketingowym, ale również zainteresowania młodych ludzi sportem. – My możemy przekazywać każde środki na sport, możemy promować sport, a wystarczy, że nasi bohaterowie pójdą na spotkania z młodymi ludźmi i przyciągają ich do sal gimnastycznych, do sal sportowych na te zajęcia – mówił prezydent.

Prezydent uhonorował medalistów igrzysk i olimpijczyków z Paryża medalami. Aleksandra Mirosław z KW Kotłownia, złota medalistka we wspinaczce otrzymała Medal Zasłużony dla Miasta Lublina, wcześniej takie wyróżnienie dostała już Julia Szeremeta z KS Paco, srebrna medalistka w boksie kobiet. Pozostali sportowcy obecni w czwartek w ratuszu: srebrny medalista z drużyny siatkarskiej Wilfredo Leon z Bogdanka LUK Lublin, a także zawodniczki AZS UMCS: Angelika Mach, Laura Bernat i Alicja Wrona-Kutrzepa otrzymali Medale Prezydenta Miasta Lublin.