Przebudują drogę z Lublina do Nałęczowa, ale wycinki nie unikną

Chodzi o 29-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej numer 830, od Lublina do początku nowej obwodnicy Nałęczowa. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich to odcinek od granicy miasta Lublina do węzła drogowego „Lublin Szerokie”.

– Opracowana została już dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna. W dniu 11 marca tego roku do wojewody lubelskiego złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID – dowiedzieliśmy się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Kolejny to odcinek od węzła drogowego „Lublin Szerokie” do budowanej obecnie obwodnicy Nałęczowa. – Dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna jest w trakcie opracowania. Planowany termin uzyskania kompletnej dokumentacji to przełom lipca i sierpnia tego roku. Po otrzymaniu tych dokumentów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wystąpi do wojewody lubelskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, a następnie zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – informuje ZDW w Lublinie.

Pierwszy odcinek tej inwestycji ma sporo znaków zapytania. – Aktualnie nie jest znane źródło finansowania wykonania rozbudowy i rozpoczęcia robót budowlanych – dowiedzieliśmy w ZDW. Natomiast odcinek od węzła drogowego „Lublin Szerokie” do budowanej obecnie obwodnicy jest planowany do realizacji w latach 2025–2026.

Co powstanie?

Projekt przebudowy tego odcinka drogi 830 zakłada poszerzenie jezdni do 7 metrów, ze wzmocnieniem konstrukcji do nośności 115 kN/oś, czyli umożliwiającej przejazd zestawów o masie do 40 ton. Jedynie odcinek drogi biegnący przez Tomaszowice Kolonia, gdzie z uwagi na drzewa objęte ochroną konserwatorską, projektuje się wzmocnienie istniejącej jezdni o szerokości 6 metrów.

Plan zakłada również rozbudowę istniejących skrzyżowań, w części zamianę na ronda, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości i odcinkowo chodników, zatok autobusowych, miejsca do ważenia pojazdów. Pojawi się także oświetlenie drogowe, nowe odwodnienia i zjazdy do prywatnych posesji. Przewidywana jest także przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w Miłocinie.

Bez wycinki się nie obejdzie

Zapytaliśmy także ZDW o los drzew, które rosną przy tej drodze. Niestety,nie wszystkie przetrwają.

– Planowana jest wycinka drzew i krzewów kolidujących z elementami zagospodarowania pasa drogowego, tj. zlokalizowanych w poboczach, rowach przydrożnych, w miejscu budowanej ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zatok i zbiorników, z zachowaniem wszystkich drzew objętych ochroną konserwatorską przy DW nr 830 w Tomaszowicach Kolonia – odpowiedziało nam ZDW. Niestety ZDW w Lublinie nie podaje dokładnej liczby drzew przeznaczonych do ścięcia.

II etap Nałęczowa

Przy tej inwestycji ma powstać kolejna część obwodnicy Nałęczowa. II etap rozpocznie się rondem na drodze woj. nr 826, obecnie budowane w ramach etapu I. Następnie droga prowadzona jest przez tereny rolnicze w kierunku miejscowości Drzewce Kolonia, do zbliżenia z linią kolejową nr 7 Warszawa-Dorohusk. Dalej zlokalizowana wzdłuż linii kolejowej i za Łopatkami prowadzi za obszarem leśnym w Karmanowicach i przed Celejowem włączy się w istniejącą DW 830 – usłyszeliśmy w ZDW w Lublinie.

Marszałek Jarosław Stawiarski mówił, że województwo lubelskie ma zamiar zmienić przebieg tej drogi wojewódzkiej, tak by omijała ona od strony północnej takie miejscowości, jak Łąki, Rogalów, Wąwolnicę, Karmanowice i Celejów a łączyła się z drogą nr 824 w Ochotnicy. Chodzi o wyprowadzenie m.in. z Nałęczowa i Wąwolnicy ruchu ciężarówek.

– Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach wskaże możliwą do realizacji lokalizację II etapu obwodnicy Nałęczowa. Nowa droga pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Nałęczów, Łąki, Wąwolnica, Łopatki Kolonia i Karmanowice – potwierdza to ZDW.