Przebudują kanalizacje i wodociągi. Lublin i Ukraina inaugurują projekt

To pierwszy taki projekt, zainaugurowany przez lubelski MPWiK i miasto Równe, leżące w zachodniej części Ukrainy. Celem jest m.in. promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, poprawa zarządzania ściekami i stworzenie warunków dostępu do czystej wody. W ramach współpracy, zarówno w Lublinie, jak i u ukraińskiego partnera zostanie zbudowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

W Lublinie w ramach projektu powstanie ponad 1700 metrów sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami oraz ponad 1900 metrów sieci wodociągowej z odgałęzieniami przy ul. Goździkowej, bocznej Goździkowej, Kosynierów i Ziemiańskiej oraz blisko 150 metrów sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami przy ul. Jaskółczej.

- Kładziemy rurociąg kanalizacji sanitarnej w ul. Goździkowej, która nie miała kanalizacji. Drugi obszar to krótki odcinek w okolicy Męczenników Majdanka, czyli ul. Jaskółcza. Tam rzeczywiście jest problem zarówno z odprowadzaniem ścieków i to jest teren trochę zaniżony, więc uzupełniamy tę infrastrukturę – mówi Artur Szymczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. - Temat jest dosyć ważny, bo mieszkańcy bardzo mocno akcentowali ten obszar. Jest to jedna z dzielnic rozwojowych miasta Lublina i dozbrojenie jej w tę infrastrukturę podstawową jest bardzo istotne z punktu widzenia dostępności, jeżeli chodzi o kwestie wodociągu. To również kwestie ekologiczne, żebyśmy zaczęli mówić poważnie o likwidacji szamb i zabezpieczać odpływ ścieków do profesjonalnie zorganizowanej oczyszczalni – podkreśla Szymczyk.

Viktor Shakyrzian, mer miasta Równe wskazuje z kolei, że zmiana infrastruktury jest szczególnie potrzebna w centrum miasta Równe, które przy okazji opadów, jest regularnie podtapiane. W ramach projektu, miasto przebuduje sieć kanalizacji deszczowej i roztopowej w rejonie ulic Chornovola, Drahomanov, Zamkova z odprowadzeniem do rzeki Ustia w rejonie stadionu „Awangard”.

Współpraca polsko-ukraińska zakłada również wspólne opracowanie strategii efektywnego wykorzystania deszczówki, co ma ograniczyć ryzyko powodziowe w terenach miejskich.

- Dużo mówimy o zagospodarowaniu wód opadowych. W Lublinie takie działania podejmujemy jeśli chodzi m.in. o budowę ogrodów deszczowych, wertykalnych czy zielonych dachów. Natomiast my je stosujemy zazwyczaj punktowo, a potrzebujemy strategii dla całego miasta. Mamy strategię z 2012 roku, lecz ona opiera się na tradycyjnym systemie zebrania wody i odprowadzania do rzeki, a jest to trochę niewykorzystanie tej możliwości, jaką dają wody opadowe i dodatkowo generowanie olbrzymich kosztów – przekonuje prezes MPWiK.

Artur Szymczyk dodał, że wyzwaniem będzie opracowanie strategii dla ul. Głębokiej i jej skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Nadbystrzycką i Muzyczną, które w deszczowe dni nierzadko znajduje się pod wodą.

Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln złotych, z czego ponad 2,4 mln złotych zostanie dofinansowane z programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027. Prace w rejonie ulic Goździkowej i Jaskółczej rozpoczną się dopiero w przyszłym roku po okresie zimowym. Wszystkie plany w ramach projektu mają zostać zrealizowane do 30 września 2026 roku.